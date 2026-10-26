На Волині утворилися кілометрові черги на кордоні з Польщею (відео)

У мережі публікують кадри скупчення автобусів біля пункту пропуску «Ягодин»

У соцмережах поширюють кадри великих черг на кордоні з Польщею у Волинській області. На відео видно десятки автобусів, які очікують на перетин кордону. За словами водіїв, причиною затримок можуть бути відключення електроенергії та небезпека російських обстрілів. Відповідні кадри публікують в соцмережах, пише «Главком».

Водії пов’язують складну ситуацію на пункті пропуску «Ягодин» із перебоями в електропостачанні та повітряними тривогами. Також зазначаєжться, що через затримки перетин кордону може затягнутися на години.

Примітно, що дорога в бік від кордону практично порожня і затримок з в'їздом до України вірогідно немає. Як довго триватиме ситуація з заторами на пунткті пропуску наразі невідомо.

Нагадаємо, що Польща готова розглянути запровадження спільного з Україною прикордонного контролю на польській території, якщо російські атаки створюватимуть загрозу для працівників пунктів пропуску та людей, які перетинають кордон. Водночас остаточного рішення щодо такого механізму поки немає.