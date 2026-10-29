Моторошні кадри з Чернігова: батько кричить від розпачу біля загиблої доньки

Унаслідок російського удару по місту загинули дві 15-річні дівчини

У Чернігові після російського удару загинули дві 15-річні дівчини. У мережі з’явилися моторошні кадри з місця трагедії, на яких батько кричить від розпачу біля тіла загиблої доньки. Про це повідомляє «Главком»

На кадрах видно, що вбитий горем батько не може стримати емоцій. Рятувальникам довелося буквально відтягувати чоловіка з місця трагедії та надати йому домогу.

Загибель дітей стала одним із трагічних наслідків удару РФ по Чернігову. Кадри з місця події демонструють біль рідних, які втратили близьких через російську атаку.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 жовтня, російська терористична армія завдала удару по центральній частині Чернігова. Зазначається, що унаслідок удару пошкоджено магазини, горять автомобілі. Відомо про щонайменше 15 поранених внаслідок атаки та двох загиблих дівчат, яким було по 15 років.