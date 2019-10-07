Двоє астронавтів NASA сім годин провели у відкритому космосі



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Роботи поблизу Міжнародної космічної станції проводили астронавти Крістіна Коч та Ендрю Морган

Астронавти встановили акумулятори, що покращать систему забезпечення Міжнародної космічної станції енергією

Двоє астронавтів NASA провели семигодинну «космічну прогулянку» поза межами Міжнародної космічної станції (МКС).

Про це із посиланням на заяву NASA повідомляє агенція Xinhua.

Зазначається, що поза межами космічного апарата астронавти Крістіна Коч та Ендрю Морган перебували понад сім годин. За цей час вони встановили акумулятори, що покращать систему забезпечення станції енергією.

«Акумулятори зберігають енергію, вироблену сонячними батареями станції, й вдовольняють енергопотреби МКС, коли на неї не падають сонячні промені», - йдеться у матеріалі.

Окрім цього астронавти виконали деякі інші завдання, зокрема від’єднали додаткові нікель-гідрогенові батареї, що було попередньо заплановано лише на 11 жовтня.

Як відомо, агенство NASA готується до марафону космічних прогулянок, і одна з них може стати першою в історії, яка повністю проводиться жінками.