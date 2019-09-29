Маск планує запустити корабель Starship на орбіту протягом шести місяців



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Перший випробувальний політ корабля на висоту 20 км відбудеться вже через один-два місяці

Космічний корабель Starship американської компанії SpaceX може потрапити на орбіту менше ніж через півроку, заявив у неділю засновник компанії Ілон Маск під час презентації на пусковому комплексі SpaceX в районі Бока-Чіка (штат Техас). Захід був приурочений до річниці першого виведення корисного вантажу на орбіту створеної SpaceX ракетою-носієм Falcon-1, який відбувся в 2008 році

Про це повідомляє УНН.

«Це прозвучить божевільно, але, думаю, ми хочемо досягти орбіти менше ніж через шість місяців», – сказав Маск.

Глава SpaceX підтвердив, що перший випробувальний політ корабля на висоту 20 км відбудеться вже через один-два місяці. У своєму виступі він ще раз детально описав характеристики ракети. Прототип виготовлений з легованої сталі, його довжина становить 50 метрів, діаметр – 9 метрів, вантажопідйомність – 150 тонн.

Starship – космічний корабель багаторазового використання, призначений для польотів на Марс і розрахований на 100 чоловік. Як раніше неодноразово підкреслював Маск, він заснував у 2002 році SpaceX з метою надання допомоги людству в колонізації Марса. В якості тимчасового орієнтира відправки дослідників на Марс він називав 2022 рік.

Нагадаємо, Австралія досліджуватиме Місяць і Марс разом з NASA.

Компанія SpaceX опублікувала кадри випробувань свого нового космічного корабля Crew Dragon, а саме системи аварійного порятунку.