NASA готує першу жіночу прогулянку у відкритому космосі



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Астронавти NASA Джессіка Мейр та Крістіна Кох планують разом здійснити прогулянку у відкритому космосі 21 жовтня

NASA спочатку планувала провести першу космічну прогулянку серед жінок в березні

Агенство NASA готується до марафону космічних прогулянок, і одна з них може стати першою в історії, яка повністю проводиться жінками.

Про це повідомляє Space.com

«Дві жінки, які зараз знаходяться на Міжнародній космічній станції, астронавти NASA Крістіна Кох та Джессіка Мейр, планують разом здійснити прогулянку у відкритому космосі 21 жовтня. Це буде четверта в серії з 10 подібних космічних прогулянок, які мають відбутися впродовж наступних трьох місяців, і це буде перший виключно жіночий вихід у відкритий космос», - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що, хоча космонавти та космонавтки виконали загалом понад 200 космічних виходів для будівництва та обслуговування Міжнародної космічної станції, лише 15 жінок коли-небудь були на космодромі, і вони завжди супроводжували чоловіків. NASA спочатку планувала провести першу космічну прогулянку серед жіноцтва в березні, але цей план не вдався через відсутність належно підігнаних скафандрів.

Як відомо, перший вихід у космос з анонсованої серії пройде в неділю 6 жовтня, коли астронавт Дрю Морган та Крістіна Кох працюватимуть разом над встановленням нових батарей на відтинку P6. Цей процес можна буде дивитися в прямому ефірі на Space.com.