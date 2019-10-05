  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    NASA готує першу жіночу прогулянку у відкритому космосі

    • Розсилка
    Астронавти&nbsp;NASA Джессіка Мейр та Крістіна Кох планують разом здійснити прогулянку у відкритому космосі 21 жовтня - NASA готує першу жіночу прогулянку у відкритому космосі
    Астронавти NASA Джессіка Мейр та Крістіна Кох планують разом здійснити прогулянку у відкритому космосі 21 жовтня

    NASA спочатку планувала провести першу космічну прогулянку серед жінок в березні

    Агенство NASA готується до марафону космічних прогулянок, і одна з них може стати першою в історії, яка повністю проводиться жінками.

    Про це повідомляє Space.com

    «Дві жінки, які зараз знаходяться на Міжнародній космічній станції, астронавти NASA Крістіна Кох та Джессіка Мейр, планують разом здійснити прогулянку у відкритому космосі 21 жовтня. Це буде четверта в серії з 10 подібних космічних прогулянок, які мають відбутися впродовж наступних трьох місяців, і це буде перший виключно жіночий вихід у відкритий космос», - йдеться в повідомленні.

    Варто зазначити, що, хоча космонавти та космонавтки виконали загалом понад 200 космічних виходів для будівництва та обслуговування Міжнародної космічної станції, лише 15 жінок коли-небудь були на космодромі, і вони завжди супроводжували чоловіків. NASA спочатку планувала провести першу космічну прогулянку серед жіноцтва в березні, але цей план не вдався через відсутність належно підігнаних скафандрів.

    Як відомо, перший вихід у космос з анонсованої серії пройде в неділю 6 жовтня, коли астронавт Дрю Морган та Крістіна Кох працюватимуть разом над встановленням нових батарей на відтинку P6. Цей процес можна буде дивитися в прямому ефірі на Space.com.

    космонавти космос NASA
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ