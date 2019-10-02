Командиром Міжнародної космічної станції вперше став італієць
Лука Пармітано керуватиме МКС до 6 лютого 2020 року
Італійський астронавт Лука Пармітано став командиром Міжнародної космічної станції (МКС), командування йому передав росіянин Олександр Овчінін.
Про це повідомила пресслужба NASA.
Пармітано став першим італійцем на чолі станції і третім європейцем після бельгійця Франка Де Вінна і німця Александера Герста.
Він керуватиме МКС до 6 лютого 2020 року, поки його не замінить Олег Скрипочка.
Cosmonaut Alexey Ovchinin handed over station command during a ceremony today to @Astro_Luca. Watch Ovchinin return to Earth on Thursday with @AstroHague and @Astro_Hazzaa live on @NASA TV. #AskNASA https://t.co/yuOTrYN8CV— Intl. Space Station (@Space_Station) 2 октября 2019 г.
Undock: 3:36am ET Thursday
Landing: 7am ET pic.twitter.com/dN4YJcZZ4R
Овчінін 3 жовтня разом з американським астронавтом Ніком Хейгом і першим космонавтом Об'єднаних Арабських Еміратів Хазза аль-Мансурі повертається на Землю на кораблі «Союз МС-12».
На МКС продовжить роботу екіпаж у складі росіян Олександра Скворцова і Олега Скрипочки, американців Христини Кох, Ендрю Моргана і Джесіки Мейр, а також Луки Пармітано.