Командиром Міжнародної космічної станції вперше став італієць



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ЛУка Пармітано став першим італійцем на чолі станції і третім європейцем

Лука Пармітано керуватиме МКС до 6 лютого 2020 року

Італійський астронавт Лука Пармітано став командиром Міжнародної космічної станції (МКС), командування йому передав росіянин Олександр Овчінін.

Про це повідомила пресслужба NASA.

Пармітано став першим італійцем на чолі станції і третім європейцем після бельгійця Франка Де Вінна і німця Александера Герста.

Він керуватиме МКС до 6 лютого 2020 року, поки його не замінить Олег Скрипочка.

Овчінін 3 жовтня разом з американським астронавтом Ніком Хейгом і першим космонавтом Об'єднаних Арабських Еміратів Хазза аль-Мансурі повертається на Землю на кораблі «Союз МС-12».

На МКС продовжить роботу екіпаж у складі росіян Олександра Скворцова і Олега Скрипочки, американців Христини Кох, Ендрю Моргана і Джесіки Мейр, а також Луки Пармітано.