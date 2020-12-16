Двоє міністрів Естонії ізолюються через контакт з хворим Covid-19

Парламент також повинні будуть піти на самоізоляцію

Вони будуть виконувати свою роботу дистанційно

В Естонії міністр освіти і науки Яак Ааб та міністр зовнішньої торгівлі Рауль Сіем підуть на самоізоляцію через контакт з інфікованим коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє ERR.

Як повідомляється, на засіданні 14 грудня, серед учасників якого, як згодом з’ясувалося, був хворий на коронавірус, брали участь також декілька депутатів естонського парламенту. Всі вони також повинні будуть піти на самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше ізолюватися через контакт з хворим довелося найвищому керівництву країни – президентці Керсті Кальюлайд, прем’єру Юрі Ратасу і главі МЗС Урмасу Рейнсалу. Їхні тести виявилися негативними, але з міркувань безпеки вони мали залишитися в ізоляції тиждень.

До слова, Естонія схвалила план вакцинації населення від Covid-19.