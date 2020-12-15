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    У світі

    Естонія схвалила план вакцинації населення від Covid-19

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    Вакцинація для естонців у 2021 році буде безкоштовною та добровільною - Естонія схвалила план вакцинації населення від Covid-19
    Вакцинація для естонців у 2021 році буде безкоштовною та добровільною
    Фото з відкритих джерел

    Уряд готується до надання дозволу на використання у ЄС перших вакцин від Covid-19

    Сьогодні, 15 грудня уряд Естонії схвалив план вакцинації населення від коронавірусу. Про це повідомляє ERR.

    Прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що доступ до вакцини буде однією з вирішальних передумов для завершення епідемії коронавірусу, тому система охорони здоров’я повинна бути готова якнайшвидше розпочинати вакцинацію.

    Згідно з планом, першими вакцинують декілька «груп ризику»: близько 30 тисяч медиків, близько 25 тисяч персоналу мешканців будинків для літніх людей, а також усе населення віком від 70 років та людей, що мають хронічні хвороби – близько 260 тисяч осіб.

    Одночасно з вакцинацією груп ризику на початку 2021 року підготують процедуру для вакцинації решти населення країни. Вона буде грунтуватися на очікуваних термінах надання дозволу на застосування вакцини та графіках поставки.

    Зазначається, що вакцинація у 2021 році буде безкоштовною та добровільною.

    Нагадаємо, що Естонія закриває школи й університети через спалах коронавірусу.

    Теги: ЄС Естонія хвороби вакцинація уряд населення
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