Джуліані буде захищати Трампа у справі про імпічмент

Джуліані заявив про свою участь в захисті Трампа у справі про імпічмент

Джуліані вважає, що Трамп повинен визнати процес імпічменту незаконним

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані повідомив, що входить в команду захисту глави держави у справі про імпічмент.

Про це Джуліані розповів телеканалу ABC News.

Юрист розповів, що захист планує доводити, що затвердження Трампа про шахрайства на виборах не є підбурюванням до насильства.

За словами Джуліані, по лінії захисту він представить твердження про порушення на минулих виборах.

Адвокат пояснив, що по лінії звинувачення виходить, що будь-який, хто говорить про шахрайство на виборах, підбурює жителів до насильства, так як ці слова є брехнею. За словами Джуліані, якщо вдасться довести, що порушення дійсно були, то подібна точка зору стане легітимною.

Він також вважає, що Трамп повинен визнати процес імпічменту незаконним, а також відхилити його, якщо справа дійде до суду.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолія, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

До слова, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.