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    У світі

    Помпео заявив про докази походження коронавірусу з лабораторії у Вухані

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    Помпео заявляє про докази походження Covid-19 з лабораторії у Вухані - Помпео заявив про докази походження коронавірусу з лабораторії у Вухані
    Помпео заявляє про докази походження Covid-19 з лабораторії у Вухані

    Помпео зазначає, що є дані про те, що співробітники лабораторії у Вухані ще восени 2019 року захворіли вірусом

    Глава Держдепартаменту США заявив про наявність даних про те, що коронавірус Covid-19 з’явився в лабораторії у Вухані.

    Про це повідомляє пресслужба Держдепу.

    «Щоб допомогти життєво важливій роботі слідчої групи ВООЗ, яка прибула в Китай на цьому тижні, уряд Сполучених Штатів сьогодні ділиться новою інформацією про діяльність урядових лабораторій Китаю в 2019 році», – йдеться в заяві Держдепу.

    Майк Помпео зазначає, що є дані про те, що співробітники лабораторії у  Вухані ще восени 2019 року захворіли вірусом, який за своїми симптомами нагадує Covid–19.

    Відзначивши, що коронавірус найбільш ідентичний вірусу кажанів, Помпео також повідомив, що лабораторія в Ухані співпрацювала з китайською армією та проводила експерименти над тваринами.

    Коронавірус нового типу Covid-19 був вперше діагностований у китайському місті Вухань наприкінці 2019 року. За однією з версії, вірус потрапив до людини від кажанів.

    Через рік у всьому світі хворобу діагностували у більш ніж 95 мільйонів осіб, кількість померлих перевищує два мільйони.

    Теги: США Китай Майк Помпео вірус ВООЗ коронавірус
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