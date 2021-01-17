Помпео заявив про докази походження коронавірусу з лабораторії у Вухані

Помпео заявляє про докази походження Covid-19 з лабораторії у Вухані

Помпео зазначає, що є дані про те, що співробітники лабораторії у Вухані ще восени 2019 року захворіли вірусом

Глава Держдепартаменту США заявив про наявність даних про те, що коронавірус Covid-19 з’явився в лабораторії у Вухані.

Про це повідомляє пресслужба Держдепу.

«Щоб допомогти життєво важливій роботі слідчої групи ВООЗ, яка прибула в Китай на цьому тижні, уряд Сполучених Штатів сьогодні ділиться новою інформацією про діяльність урядових лабораторій Китаю в 2019 році», – йдеться в заяві Держдепу.

Майк Помпео зазначає, що є дані про те, що співробітники лабораторії у Вухані ще восени 2019 року захворіли вірусом, який за своїми симптомами нагадує Covid–19.

Відзначивши, що коронавірус найбільш ідентичний вірусу кажанів, Помпео також повідомив, що лабораторія в Ухані співпрацювала з китайською армією та проводила експерименти над тваринами.

Коронавірус нового типу Covid-19 був вперше діагностований у китайському місті Вухань наприкінці 2019 року. За однією з версії, вірус потрапив до людини від кажанів.

Через рік у всьому світі хворобу діагностували у більш ніж 95 мільйонів осіб, кількість померлих перевищує два мільйони.