Вперше з 1869 року: чинний президент США не відвідає інавгурацію наступника

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня.

Про це він повідомив у Twitter.

«Для всіх тих, хто запитував: я не піду на інавгурацію 20 січня», – написав Трамп.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.