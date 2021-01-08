Вперше з 1869 року: чинний президент США не відвідає інавгурацію наступника

Дональд Трамп заявив, що не піде на інавгурацію Джо Байдена

Дональд Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня.

Про це він повідомив у Twitter.

«Для всіх тих, хто запитував: я не піду на інавгурацію 20 січня», – написав Трамп.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Як пише BBC, Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.

Зазначимо, напередодні Трамп вперше публічно визнав перемогу Байдена на виборах президента США.

Також ЗМІ повідомляли, що Трамп вивчав можливість помилувати самого себе.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.