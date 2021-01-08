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    У світі

    Вперше з 1869 року: чинний президент США не відвідає інавгурацію наступника

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    <p>Дональд &nbsp;Трамп заявив, що не піде на інавгурацію Джо Байдена</p> - Вперше з 1869 року: чинний президент США не відвідає інавгурацію наступника

    Дональд  Трамп заявив, що не піде на інавгурацію Джо Байдена

    Дональд Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника

    Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня.

    Про це він повідомив у Twitter.

    «Для всіх тих, хто запитував: я не піду на інавгурацію 20 січня», – написав Трамп.

    Як пише BBC, Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

    Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.

    Зазначимо, напередодні Трамп вперше публічно визнав перемогу Байдена на виборах президента США.

    Також ЗМІ повідомляли, що Трамп вивчав можливість помилувати самого себе.

    Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

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    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп політика вибори у США президент інавгурація
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