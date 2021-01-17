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    У Конгресі США почали розслідування провалів розвідки при штурмі Капітолію

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    У Конгресі США почали розслідування провалів розвідки при штурмі Капітолію

    Підписанти вимагають надати їм документи і брифінги про те, що передувало його відсутності.

    Глави чотирьох комітетів Палати представників Конгресу США направили листа директору ФБР Крістоферу Рею і керівникам інших федеральних агентств з проханням надати інформацію про збої в роботі розвідки і забезпечення безпеки, які призвели до безладів в будівлі Капітолія, 6 січня. 

    Про це повідомляє телеканал CNBC.

    Глави чотирьох комітетів визначили три основні напрямки свого майбутнього розслідування. По-перше, вони мають намір з'ясувати, що було відомо розвідці та правоохоронним органам до, під час і після нападу, а також зіграли в цьому роль якісь іноземні держави.

    По–друге, голів комітетів цікавить, чи брали участь у заворушеннях особи, які мають або мали у минулому допуском до секретної інформації.

    Третій аспект розслідування – політика уряду у відповідь на напад.

    6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

    До слова, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

    Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

    Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.

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    Теги: США ФБР політика документи розслідування імпічмент президент
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