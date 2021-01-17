У Капітолій США намагався прорватися невідомий зі зброєю

У США поліція затримала чоловіка, який намагався проникнути на територію Капітолія

Під час огляду у чоловіка були виявлені пістолет і боєприпаси, зокрема понад 500 патронів

У США поліція затримала чоловіка, який намагався проникнути на територію Капітолію, що охороняється. Чоловік є жителем штату Вірджинія.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Він намагався пройти через КПП, маючи при собі фальшивий пропуск.

«Житель штату Вірджинія на ім'я Уеслі Алан Білер на автомобілі під'їхав до контрольно-пропускного пункту перед будівлею Капітолію. Його пропуск на територію виявився недійсним», – розповідають журналісти.

Коли поліція запитала його, чи є при ньому зброя, Білер відповів, що в бардачку пікапа лежить пістолет Glock. Співробітники поліції органів вилучили пістолет і понад 500 патронів для нього і дробовика.

Чоловік був заарештований.

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.

Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому мали затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

Він став першим в історії США президентом, якому імпічмент був оголошений двічі.

Перший був в грудні 2019 року за зловживання владою та перешкоджання конгресу, але тоді сенат його виправдав.

Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.