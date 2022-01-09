Ексканцлер Австрії Курц отримав нову посаду

На посаді канцлера Курц часто виступав проти біженців в Австрії

Минулого року Курц пішов із посади канцлера через 52 дні від обрання

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц, який минулого року пішов із посади через звинувачення у корупції, призначений співголовою Європейської ради з питань толерантності та примирення (ECTR). Про це інформує агенство Reuters.

ECTR описує себе як групу колишніх лідерів та інших осіб, які приймають рішення, відданих боротьбі з екстремізмом, расизмом, антисемітизмом і ксенофобією. ЇЇ головою є колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

«Для мене велика честь приєднатися до такої важливої організації, яка працює проти екстремізму і для більшої толерантності в Європі, – сказав Курц. – Я знаю із перших вуст, наскільки важливо лідери сприймають роботу ECTR у створенні політики боротьби з расизмом, антисемітизмом і ксенофобією».

Варто зазначити, що на посаді канцлера, Курц виступав проти того, щоб Австрія приймала шукачів притулку зі зруйнованого табору біженців у Греції або приймала інших людей, які тікали з Афганістану після того, як таліби захопили владу минулого року в країні.

Як відомо, наприкінці жовтня ексканцлер Австрії Курц вперше став батьком.

Раніше парламент Австрії зняв депутатську недоторканність з колишнього канцлера та лідера Австрійської народної партії Себастьяна Курца на тлі корупційного скандалу.

Тепер прокуратура може розслідувати підозри проти політика у зловживанні довірою та можливої корупції.

Через цю кримінальну справу 9 жовтня Себастьян Курц оголосив про свою відставку. Він пояснив цей крок бажанням утримати країну від сповзання до хаосу під час підготовки великих реформ. та кризи, спричиненої пандемією.

При цьому Курц неодноразово говорив, що всі розслідування щодо нього ведуться без наявності конкретних доказів, нагадав про презумпцію невинності і підкреслив, що рішення про вину може виносити не суспільство, а суд.

Раніше стало відомо, що 6 жовтня в штаб-квартирі Австрійської народної партії (АНП), відомстві канцлера і міністерстві фінансів Австрії пройшли обшуки. Прокуратура з протидії економічним злочинам та корупції веде розслідування стосовно дев'яти осіб, у тому числі самого канцлера, за підозрою в зловживанні довірою і хабарництві.

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