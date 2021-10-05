«Нобеля» з фізики отримали вчені за дослідження клімату та безладу

Парізі отримав визнання, бо досліджував «взаємодію безладу та флуктуацій у фізичних системах від атомних до планетарних масштабів»

Лауреатами Нобелівської премії з фізики 2021 року стали Шюкуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також Джоджіо Парізі. Вчені отримали премію за «новаторський внесок у наше розуміння комплексних фізичних систем». Про це повідомили у Нобелівському комітеті.

Половину премії спільно розділили між собою Сюкуро Манабе та Клаус Гассельманн «за фізичне моделювання клімату Землі, кількісну оцінку мінливості та надійне прогнозування глобального потепління». А інша половина дісталася Джорджіо Парізі «за відкриття взаємодії безладу та флуктуацій у фізичних системах від атомних до планетарних масштабів».

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

У Нобелівському комітеті зазначають, що складні системи характеризуються хаотичністю та безладом, і їх важко зрозуміти. Тому премія цього року відзначає нові методи їхнього опису та прогнозування їхньої поведінки в довгостроковій перспективі.

«Відкриття, відзначені цього року, демонструють, що наші знання про клімат спираються на міцну наукову основу, засновану на аналізі спостережень. Всі лауреати цього року зробили свій внесок у глибше розуміння властивостей і еволюції складних фізичних систем», – наголошує Торс Ганс Ганссон, голова Нобелівського комітету з фізики.

Нагадаємо, у 2020 році Нобелівський комітет також присудив премію з фізики трьом ученим: Роджеру Пенроузу – за відкриття взаємозв'язку чорних дір і теорії відносності та Райнгарду Ґензелю і Андреа Ґез – за відкриття «супермасивного компактного об’єкта» в центрі Чумацького шляху.

4 жовтня в Стокгольмі, столиці Швеції, почався Нобелівський тиждень. Першими оголосили ім’я лавреатів премії з медицини і фізіології. Цього року ними стали Девід Джуліус і Ардем Патапутян. Вчені відкрили рецептори, що відповідають за температуру та дотик.

6 жовтня стане відомо, хто отримає нобелівську премію з хімії, 7 жовтня – з літератури, а 8 жовтня назвуть лауреата премії миру. 11 жовтня оголосять володаря премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля, заснованої Держбанком Швеції.

Вручення нагород відбудеться 10 грудня, в день смерті Альфреда Нобеля. Зазвичай Нобелівських лауреатів особисто вітає король Швеції в Стокгольмі (крім володарів премії миру, яких вшановують в Осло). Однак через пандемію урочистої церемонії та банкету, як і минулого року, не буде. Нагородження відбудеться в онлайні.