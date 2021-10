«Нобеля» з фізики отримали вчені за дослідження клімату та безладу

Лауреатами Нобелівської премії з фізики 2021 року стали Шюкуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також Джоджіо Парізі. Вчені отримали премію за «новаторський внесок у наше розуміння комплексних фізичних систем». Про це повідомили у Нобелівському комітеті.

Половину премії спільно розділили між собою Сюкуро Манабе та Клаус Гассельманн «за фізичне моделювання клімату Землі, кількісну оцінку мінливості та надійне прогнозування глобального потепління». А інша половина дісталася Джорджіо Парізі «за відкриття взаємодії безладу та флуктуацій у фізичних системах від атомних до планетарних масштабів».

