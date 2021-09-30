  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Одеський хлопчик виявив рідкісну комаху з Закавказзя

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Закавказький деревний богомол зеленого або жовтувато-бурого кольору - Одеський хлопчик виявив рідкісну комаху з Закавказзя
    Закавказький деревний богомол зеленого або жовтувато-бурого кольору
    фото Сергій Курочкін/Facebook

    Богомол розселяється на території України у зв'язку зі зміною клімату та висадкою в степах лісосмуг і чагарників.

    В Одесі вперше виявили рідкісну комаху. Йдеться про закавказького деревного богомола. Про це розповів кандидат біологічних наук Сергій Курочкін на сторінці у Facebook.

    Комаху сфотографувала дружина біолога в парку Шевченка, де гуляла з онуком. Саме чотирирічний хлопчик помітив самку рідкісного богомола.

    За словами Курочкіна, в Україні живуть сім видів богомолів з 2800.

    Закавказький деревний богомол зеленого або жовтувато-бурого кольору. Від звичайного богомола він відрізняється міцнішим тілом, масивною головою та наявністю непрозорих білих цяток на надкриллях. Водночас у цього виду богомолів відсутні чорні плями на внутрішній частині передніх лапок.

    Ці богомоли в основному поширені в Грузії, Вірменії, Кавказькому регіоні Російської Федерації, Ірані, Афганістані, Туркестані, а також на українському півострові Крим, де його вперше помітили більше 100 років тому. У 2013 році деревного богомола вперше помітили в районі Арабатської стрілки, у 2015-му – на острові Джарилгач та в Асканії-Новій.

    На думку фахівців, богомол розселяється на території України у зв'язку зі зміною клімату та висадкою в степах лісосмуг й чагарників.

    Нагадаємо, раніше в Одесі вдалося сфотографувати представників червонокнижного виду, найбільших комах, які мешкають в Україні – жуків-оленів.

    До слова, у «Тузлівських лиманах» негода винищила сотні тисяч сонечок.

    Теги: Одеса тварини природа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Одеський хлопчик виявив рідкісну комаху з Закавказзя