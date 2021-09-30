Одеський хлопчик виявив рідкісну комаху з Закавказзя

Богомол розселяється на території України у зв'язку зі зміною клімату та висадкою в степах лісосмуг і чагарників.

В Одесі вперше виявили рідкісну комаху. Йдеться про закавказького деревного богомола. Про це розповів кандидат біологічних наук Сергій Курочкін на сторінці у Facebook.

Комаху сфотографувала дружина біолога в парку Шевченка, де гуляла з онуком. Саме чотирирічний хлопчик помітив самку рідкісного богомола.

За словами Курочкіна, в Україні живуть сім видів богомолів з 2800.

Закавказький деревний богомол зеленого або жовтувато-бурого кольору. Від звичайного богомола він відрізняється міцнішим тілом, масивною головою та наявністю непрозорих білих цяток на надкриллях. Водночас у цього виду богомолів відсутні чорні плями на внутрішній частині передніх лапок.

Ці богомоли в основному поширені в Грузії, Вірменії, Кавказькому регіоні Російської Федерації, Ірані, Афганістані, Туркестані, а також на українському півострові Крим, де його вперше помітили більше 100 років тому. У 2013 році деревного богомола вперше помітили в районі Арабатської стрілки, у 2015-му – на острові Джарилгач та в Асканії-Новій.

На думку фахівців, богомол розселяється на території України у зв'язку зі зміною клімату та висадкою в степах лісосмуг й чагарників.

Нагадаємо, раніше в Одесі вдалося сфотографувати представників червонокнижного виду, найбільших комах, які мешкають в Україні – жуків-оленів.

До слова, у «Тузлівських лиманах» негода винищила сотні тисяч сонечок.