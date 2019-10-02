Експосол США Гербст: мовчання Кремля щодо «формули Штайнмаєра» викликає підозри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру Атлантичної Ради Джон Гербст Фото: Главком

Гербст назвав «жартом» припущення, що Росія може дозволити проведення виборів за міжнародними стандартами на територіях Донбасу

Оголошені українською стороною параметри проведення виборів на Донбасі можна було би сприймати як вирішальний крок вперед, але такі очікування псує мовчання Кремля, який публічно не підтверджує жодну з тез, проголошених президентом Зеленським.

Про це у коментарі «Укрінформу» сказав колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру Атлантичної Ради Джон Гербст.

«Для мене доволі важко робити остаточні висновки. Безумовно, те, що оголосив президент Зеленський, є дуже позитивним. Тому що він сказав, що голосування відбудеться без присутності загрози зброї, за умови контролю за міжнародним кордоном, відповідно до стандартів ОБСЄ і українських законів. Якщо все це правда, переконаний, – це величезний прорив. Домовленості за участі України, іншої сторони, за присутності росіян і європейців можна було б розглядати як позитивний крок. Але чого я не бачив, можливо тому, що зараз зайнятий справами у Вашингтоні з усіма цими питаннями навколо імпічменту, - я не бачив, щоб російські офіційні особи публічно підтвердили весь комплекс заходів, про які говорив Зеленський. Ані Лавров, ані Сурков, ані хтось інший цього не зробили», - зауважив американський дипломат.

За його словами, таке мовчання породжує певні підозри, особливо, якщо зважити, що російське бачення просування на Донбасі протягом кількох років не мало нічого спільного з тим, про що говорив Зеленський.

«Є спроба росіян використовувати Донбас як засіб, який не дозволить Україні мати власну зовнішню політику. Тому я не вважаю, що ці домовленості є реальною справою. Росіяни можуть зробити все, щоб те, про що говорив Зеленський, ніколи не відбулося. Така ймовірність існує. І я не буду здивований, якщо Росія буде намагатися «творити мир» на таких умовах просто зараз. Їх мовчання є джерелом такої підозри», - сказав Джон Гербст.

Відповідаючи на уточнююче запитання щодо можливої міжнародної присутності на Донбасі після звільнення його територій від окупації, американський дипломат зауважив, що наразі Кремль не демонструє намірів допустити таку миротворчу присутність.

«Це питання було багато разів обговорено, але ми не бачили готовності Кремля це зробити – вивести всі збройні сили та озброєння, мати там міжнародний миротворчий контингент, якесь міжнародне управління, а також мати міжнародні сили, які контролюватимуть кордон. Не пам’ятаю, щоб росіяни таке говорили, окрім збройної охорони для персоналу ОБСЄ. Саме тому можна припускати: те, про що говорить Зеленський, навряд чи буде сприйняте росіянами. Я не кажу, що це є неможливим варіантом. Все можливо, але ми подивимося», - зауважив Гербст.

Він назвав «жартом» припущення, що Росія може дозволити проведення виборів за міжнародними стандартами на територіях Донбасу, які перебувають під її контролем.

«Це сприймається як жарт. Зеленський чітко зазначив, що росіяни мають піти. Але, оскільки вони почали захоплювати нові території ще кілька років тому, можливо припускати, що вони не зупиняться на вже досягнутому», - сказав Гербст.

Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.