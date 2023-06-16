Експрем’єр Британії Джонсон знайшов неочікувану роботу

Борис Джонсон працюватиме в журналістиці

Експрем'єр Великої Британії і ексдепутат Палати громад Борис Джонсон відтепер працюватиме у сфері журналістики. Про це повідомляє Daily Mail.

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Раніше видання анонсувало появу «ерудованого нового колумніста».

«Звичайно, багато хто здогадався правильно, і тепер ми раді підтвердити його особу… колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон, відомий як один з найдотепніших та найоригінальніших авторів у цій справі», – йдеться у повідомленні.

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Колонка Джонсона виходитиме на шпальтах газети щосуботи.

Видання Politico зазначає, що ведення колонки у Daily Mail стане першою регулярною журналістською працею Джонсона після того, як він пішов з Daily Telegraph у 2019 році.

Як повідомлялося, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 10 червня оголосив про відставку з посади депутата Палати громад на тлі скандалу, пов’язаного з вечірками на Даунінг-стрит під час встановлених його урядом жорстких коронавірусних обмежень. З посади прем’єр-міністра Джонсон пішов у липні 2022 року після низки скандалів.