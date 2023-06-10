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Спантеличений і приголомшений: як Джонсон відреагував на свою відставку з посади депутата

Діана Гасюк
glavcom.ua
Спантеличений і приголомшений: як Джонсон відреагував на свою відставку з посади депутата
Ексочільник уряду Велиої Британії Борис Джонсон
фото з відкритих джерел

Комітет із питань привілеїв Палати громад звинувачує посадовця в умисному введенні парламенту в оману

Комітет із питань привілеїв Палати громад звинувачує посадовця в умисному введенні парламенту в оману. Колишній очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку, коли ознайомився зі звітом справи Partygate, пов'язаної з вечірками на Даунінг-стріт під час локдауну. Про це повідомляє BBC і The Guardian

Комітет із питань привілеїв Палати громад звинувачує посадовця в умисному введенні парламента в оману. У звіті йдеться, що Джонсон знав про вечірки під час коронавірусних обмежень. Через це його рекомендували відсторонити від посади на понад 10 днів. 

Джонсон вирішив піти у відставку за власним бажанням, заявивши, що його звинуватили безпідставно. На думку експрем'єра, звіт Комітету «пронизаний неточностями і тхне упередженістю». Джонсон вважає, що мета авторів документу полягала виключно у тому, щоб звинуватити його, попри факти. 

«Дуже сумно залишати парламент, принаймні на цей момент, я спантеличений і приголомшений», - заявив він.

Як відомо, два роки тому британську громадськість сколихнули новини про вечірки на Даунінг-стріт під час локдауну. Спочатку експрем'єр заперечував це, але згодом відмовився від своїх слів. 

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Теги: Велика Британія Борис Джонсон парламент

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