Спантеличений і приголомшений: як Джонсон відреагував на свою відставку з посади депутата

Комітет із питань привілеїв Палати громад звинувачує посадовця в умисному введенні парламенту в оману

Комітет із питань привілеїв Палати громад звинувачує посадовця в умисному введенні парламенту в оману. Колишній очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку, коли ознайомився зі звітом справи Partygate, пов'язаної з вечірками на Даунінг-стріт під час локдауну. Про це повідомляє BBC і The Guardian.

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Комітет із питань привілеїв Палати громад звинувачує посадовця в умисному введенні парламента в оману. У звіті йдеться, що Джонсон знав про вечірки під час коронавірусних обмежень. Через це його рекомендували відсторонити від посади на понад 10 днів.

Джонсон вирішив піти у відставку за власним бажанням, заявивши, що його звинуватили безпідставно. На думку експрем'єра, звіт Комітету «пронизаний неточностями і тхне упередженістю». Джонсон вважає, що мета авторів документу полягала виключно у тому, щоб звинуватити його, попри факти.

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«Дуже сумно залишати парламент, принаймні на цей момент, я спантеличений і приголомшений», - заявив він.

Як відомо, два роки тому британську громадськість сколихнули новини про вечірки на Даунінг-стріт під час локдауну. Спочатку експрем'єр заперечував це, але згодом відмовився від своїх слів.