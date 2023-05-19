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Воллес пророкує людству новий глобальний конфлікт до кінця десятиліття

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Воллес пророкує людству новий глобальний конфлікт до кінця десятиліття
Міністр оборони Британії вважає, що до кінця десятиліття світ стане більш небезпечним і нестабільним місцем
фото з відкритих джерел

Бен Воллес: «Я думаю, що конфлікт наближається, чи буде він гарячим або холодним, ми ще побачимо»

До кінця цього десятиліття світ може постати перед ще більшим масштабним глобальним  конфліктом. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише Financial Times.

«До кінця десятиліття світ стане більш небезпечним і нестабільним місцем, а оборона буде більш важливою для нашого життя», - заявив британський міністр.

Воллес акцентував на важливості розробки чіткого графіка збільшення військових витрат до 2,5% ВВП.

Міністр заявив про ризик більш широкого конфлікту з Росією після її повномасштабного вторгнення на територію України, а також про загрозу "зростання Китаю" й поширення екстремізму в Африці.

«Я думаю, що конфлікт наближається, чи буде він гарячим або холодним, ми ще побачимо... Я думаю, що наближається конфлікт із низкою противників по всьому світу... Нам усім треба бути готовими до цього», – заявив Воллес та додав, що світ переживає «кінець аномального періоду після холодної війни».

Нагадаємо, постійна представниця Великої Британії при Раді Безпеки ООН Барбара Вудвард заявила, що світова спільнота мусить утримуватися від надання Росії будь-якої військової допомоги, поки триває війна проти України. 

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Теги: міністр війна Велика Британія конфлікт

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