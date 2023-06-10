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Британія надасть £16 млн для ліквідації наслідків підриву ГЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія надасть £16 млн для ліквідації наслідків підриву ГЕС
Додаткові кошти є доповненням до існуючого зобов’язання у розмірі £220 млн, оголошеного минулого року
фото з відкритих джерел

Фінансування спрямують на підтримку гуманітарних організацій, які працюють у постраждалих районах

Уряд Великої Британії оголосив про виділення додаткових 16 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги Україні для подолання наслідків затоплень, спричинених руйнуванням Каховської дамби. Про це йдеться в заяві уряду Британії.

Додаткові кошти є доповненням до існуючого зобов’язання у розмірі £220 млн, оголошеного минулого року.

За словами британського уряду, ця допомога є визнанням зростаючих потреб по всій Україні, в тому числі в районах, що постраждали від руйнування дамби в Новій Каховці.

Фінансування спрямують на підтримку гуманітарних організацій, які працюють у постраждалих районах на півдні Херсонської області, обладнання, житло і предмети першої необхідності, а також у райони, що постраждали від бойових дій, та у громади переселенців.

Це фінансування також допоможе реагувати на поточні наслідки затоплення, включаючи інфекційні захворювання, що передаються через воду, втрату засобів до існування та ризики, пов'язані з наземними мінами.

Організація Червоного Хреста отримає £10 мільйонів, Управління ООН з координації гуманітарних питань – £5 мільйонів, а Міжнародна організація з міграції – £1 мільйон.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що затоплення має «невимовний вплив» на понад 32 тисячі людей, які проживають у Херсоні, а також «тисячі людей у прилеглих районах».

Британія також надає пакет рятувальних човнів, фільтрів для води, водяних насосів, щоб допомогти державним службам з надзвичайних ситуацій України впоратися з наслідками затоплення. Очікується, що обладнання почне надходити в Україну наступного тижня.

Нагадаємо, у Великій Британії завершилося навчання українських військовослужбовців на кількох видах військової техніки цієї країни. Зокрема, бійці опанували самохідні артилерійські установки AS90 і танки Challenger 2.

До слова, Британія вперше звинуватила Іран у наданні військової допомоги Росії.

Теги: гуманітарна допомога Велика Британія Херсонщина Каховська ГЕС

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