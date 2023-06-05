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До Києва прибув голова МЗС Британії: Зеленський повідомив деталі зустрічі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибув голова МЗС Британії: Зеленський повідомив деталі зустрічі (відео)
Сторони обговорили очікування України від літнього саміту НАТО
фото скріншот відео

Зеленський подякував Британії, яка надавала і продовжує надавати підтримку Україні

Сьогодні, 5 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Під час зустрічі Зеленський та Клеверлі обговорили важливі актуальні питання:

  • очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі,
  • просування української формули миру та підготовку Глобального саміту з її реалізації,
  • Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України.

Зеленський подякував Британії, яка надавала і продовжує надавати підтримку Україні.

Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні сотні ракет великої дальності. Це на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, які були анонсовані раніше.

Теги: Володимир Зеленський президент відео Велика Британія МЗС

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