До Києва прибув голова МЗС Британії: Зеленський повідомив деталі зустрічі (відео)

Зеленський подякував Британії, яка надавала і продовжує надавати підтримку Україні

Сьогодні, 5 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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Під час зустрічі Зеленський та Клеверлі обговорили важливі актуальні питання:

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очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі,

просування української формули миру та підготовку Глобального саміту з її реалізації,

Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України.

Зеленський подякував Британії, яка надавала і продовжує надавати підтримку Україні.

Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні сотні ракет великої дальності. Це на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, які були анонсовані раніше.