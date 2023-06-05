До Києва прибув голова МЗС Британії: Зеленський повідомив деталі зустрічі (відео)
Зеленський подякував Британії, яка надавала і продовжує надавати підтримку Україні
Сьогодні, 5 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Під час зустрічі Зеленський та Клеверлі обговорили важливі актуальні питання:
- очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі,
- просування української формули миру та підготовку Глобального саміту з її реалізації,
- Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України.
Зеленський подякував Британії, яка надавала і продовжує надавати підтримку Україні.
Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні сотні ракет великої дальності. Це на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, які були анонсовані раніше.
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