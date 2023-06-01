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Зеленський зустрівся з Ріші Сунаком (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з Ріші Сунаком (відео)
Ріші Сунак та Володимир Зеленський у Молдові, 1 червня 2023 року
фото: Офіс президента

Це вже третя зустріч лідерів за останній місяців

У межах візиту до Молдови для участі в саміті Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави відзначив, що це вже третя зустріч лідерів за останній місяць. Він подякував Сполученому Королівству за потужну підтримку України в боротьбі з російською агресією.

«Я вдячний Великій Британії й особисто пану Прем’єр-міністру за допомогу, яка надається Україні. За лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліцій, зокрема в готовності почати підготовку українських пілотів», – наголосив президент. 

Зеленський високо оцінив нещодавню передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

«Це саме та зброя, якої ми потребуємо сьогодні. Вона допомагає нам перемогти», – акцентував він.

Під час переговорів глава держави поінформував прем'єр-міністра про ситуацію на фронті. Президент наголосив на тому, що протягом останніх днів російський агресор значно активізував ракетний терор та атаки безпілотниками, що свідчить про необхідність посилення протиповітряної оборони України.

«Для захисту нашого населення та цивільної інфраструктури необхідно створити повітряний щит над українськими містами», – зазначив Зеленський. 

На зустрічі також порушувалося питання щодо очікувань України від Вільнюського саміту НАТО. Глава держави акцентував, що для нашої країни важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі, що буде ще одним мотиваційним чинником для Збройних Сил України та всього українського народу.

Окрему увагу співрозмовники приділили реалізації української формули миру й організації Глобального саміту миру, необхідності подальшого посилення тиску на державу-агресора та підготовці до проведення Лондонської міжнародної конференції з відбудови України.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся з очільником Сербії Олександром Вучичем на полях саміту Європейського політичного співтовариства в Булбоаку (Молдова).

Теги: Володимир Зеленський Велика Британія війна Ріші Сунак Молдова

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