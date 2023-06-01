Зеленський зустрівся з Ріші Сунаком (відео)

Ріші Сунак та Володимир Зеленський у Молдові, 1 червня 2023 року

Це вже третя зустріч лідерів за останній місяців

У межах візиту до Молдови для участі в саміті Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Про це повідомляє Офіс президента.

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Глава держави відзначив, що це вже третя зустріч лідерів за останній місяць. Він подякував Сполученому Королівству за потужну підтримку України в боротьбі з російською агресією.

«Я вдячний Великій Британії й особисто пану Прем’єр-міністру за допомогу, яка надається Україні. За лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліцій, зокрема в готовності почати підготовку українських пілотів», – наголосив президент.

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Зеленський високо оцінив нещодавню передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

«Це саме та зброя, якої ми потребуємо сьогодні. Вона допомагає нам перемогти», – акцентував він.

Під час переговорів глава держави поінформував прем'єр-міністра про ситуацію на фронті. Президент наголосив на тому, що протягом останніх днів російський агресор значно активізував ракетний терор та атаки безпілотниками, що свідчить про необхідність посилення протиповітряної оборони України.

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«Для захисту нашого населення та цивільної інфраструктури необхідно створити повітряний щит над українськими містами», – зазначив Зеленський.

На зустрічі також порушувалося питання щодо очікувань України від Вільнюського саміту НАТО. Глава держави акцентував, що для нашої країни важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі, що буде ще одним мотиваційним чинником для Збройних Сил України та всього українського народу.

Окрему увагу співрозмовники приділили реалізації української формули миру й організації Глобального саміту миру, необхідності подальшого посилення тиску на державу-агресора та підготовці до проведення Лондонської міжнародної конференції з відбудови України.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся з очільником Сербії Олександром Вучичем на полях саміту Європейського політичного співтовариства в Булбоаку (Молдова).