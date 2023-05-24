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Вчені знайшли найнебезпечнішу для здоров'я ягоду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вчені знайшли найнебезпечнішу для здоров'я ягоду
Вчені поділилися своїми спостереженнями щодо небезпечних ягід
фото з відкритих джерел

 З'ясувалося, що у полуниці найбільша кількість пестицидів, тож вона є дуже небезпечною для здоров'я

Вчені із США проаналізували 48 популярних овочів та фруктів на підставі понад 36 тисяч зразків. Список із тринадцяти овочів та фруктів з максимальним вмістом пестицидів очолила полуниця. Загалом ці шкідливі речовини виявили у 70% проаналізованих фруктів. Про це пише видання Daily Mail.

Зокрема з'ясувалося, що у полуниці найбільше пестицидів. Вони здатні провокувати розвиток багатьох захворювань, серед яких рак, хвороба Паркінсона, ожиріння, цукровий діабет та безпліддя. 

До п'ятірки найшкідливіших для організму продуктів увійшли яблука, персики, нектарин та шпинат.  Небезпечні пестициди також були знайдені у великій кількості у вишнях, грушах, селері, винограді, помідорах, картоплі та перці.

Найшкідливішими з погляду дієтичного харчування є виноград, персики та абрикоси. Це не означає, що потрібно відмовлятися від них, але їсти кілограми не слід. Виноград також містить багато органічних кислот, які провокують руйнування зубної емалі.

У дослідженнях, опублікованих в журналі Foods, йдеться про протилежне. Так наприклад, у статті наводяться дані досліджень, за якими червоні фрукти зокрема черешня та полуниця багаті на вітаміни, каротиноїди – антиоксиданти, які можуть зберегти зміцнити вашу імунну систему, а також феноли, які можуть підвищити нашу здатність боротися із запаленням.

Нанадаємо, раціон допомагає знизити рівень стресу. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Clinical Nutrition, боротися з цим станом допомагає вживання більшої кількості фруктів та овочів.  Вчені з австралійського університету Едіт Коуен проаналізували дані анкет загалом 8 689 осіб із середнім віком 47,4 року. Вони цікавилися харчовими навичками учасників, а також рівнем стресу. 

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Теги: вчені фрукти хвороба Паркінсона діабет Daily Mail абрикоси хвороба вітаміни полуниця харчування

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