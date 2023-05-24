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Міністр оборони Британії раптово відвідав Київ (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міністр оборони Британії раптово відвідав Київ (фото)
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес та його український колега Олексій Резніков
фото: Міноборони

Очільники оборонних відомств обговорили пріоритети по озброєнню України для досягнення перемоги

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вчора в рамках робочого візиту до України зустрівся з очільником українського оборонного відомства Олексієм Резніковим. Про це повідомляє міністерство оборони України.

Під час зустрічі міністри обговорили питання продовження підготовки українських бійців у Британії, перспективи вступу України до НАТО, формули миру Зеленського, а також пріоритети щодо озброєння України для досягнення перемоги.

«Звісно, ми обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. В тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру президента України Володимира Зеленського», – повідомив Резніков.

Також Резніков додав, що обговорили з Беном Воллесом і пріоритети по озброєнню України для досягнення перемоги. Своєю чергою міністр оборони Британії зазначив, що ракети Storm Shadow стали першою зброєю такого типу, що була надана Україні партнерами.

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«Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі», – додав він.

Крім того, Резніков, за результатами зустрічі, анонсував «смаколики», такі як Storm Shadow, і багато іншого, про що «наразі не може сказати».

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«Перші партії поставок протитанкових засобів NLAW, допомога в ухваленні рішень про отримання Україною артилерії 155-го калібру, створення спеціального фонду щодо підтримки України й можливості придбання зброї з різних країн, озброєння українського флоту протикорабельними ракетами «Гарпун» разом із партнерами, участь у забезпеченні України сучасними системами MLRS, як-от M270, броньовані автомобілі різних класів і типів, величезні проєкти щодо підготовки наших військовослужбовців за кордоном. А ще такі «смаколики», як Storm Shadow, і багато іншого, про що я наразі не можу сказати. І все це Україна отримала завдяки персональній участі Бена Воллеса, його лідерству та зусиллям його команди», – додав він.

До слова, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: Україна війна Велика Британія Олексій Резніков

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