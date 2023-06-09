США та Великобританія оголосили про посилення економічного партнерства

Декларація, яка посилює економічні зв’язки, зокрема, підтверджує прагнення союзних країн виключити Китай і Росію із важливих ланцюгів постачання

Джо Байден і Ріші Сунак погодили «Атлантичну декларацію» для ХХІ століття, яка має зміцнити економічні зв’язки США та Великої Британії на стратегічно важливих напрямах. Про це лідери заявили під час спільної пресконференції за результатами зустрічі, передає власний кореспондент Укрінформу.

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У релізі зазначається, що Атлантична декларація та План дій, що її супроводжує, становлять основу нового типу інноваційного партнерства по всьому спектру економічних, технологічних, комерційних і торгових відносин між Штатами та Британією.

«Він створить нову основу економічної безпеки, що передбачає ще тіснішу співпрацю в галузі критично важливих і нових технологій, і сильніших захисних інструментів», – повідомили в адміністрації президента США.

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Як йдеться у заяві Білого дому, сторони продовжать координувати спільну роботу з боротьби з ухиленням від санкцій і мають намір разом «боротися з тими, хто сприяє незаконному вторгненню Росії в Україну» в самій РФ, а також у Білорусі та в третіх країнах, «включаючи тих, хто допомагає Росії купувати товари та технології, що підтримують російську агресію».

«Ми маємо намір розширити наші можливості зі збору, аналізу та обміну інформацією та даними із системою фінансових санкцій від наших фінансових установ та підприємств, у тому числі для виявлення компаній та приватних осіб, які фінансово підтримують або сприяють виплатам російській військовій машині», – вказується в релізі.

Декларація, зокрема, підтверджує прагнення союзних країн виключити Китай і Росію із важливих ланцюгів постачання.

«Такі країни, як Китай і Росія, готові маніпулювати та використовувати нашу відкритість, красти нашу інтелектуальну власність, використовувати технології в авторитарних цілях або вилучати важливі ресурси, такі як енергія. У них нічого не вийде», – наголосив у цьому зв’язку Сунак.

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Документ спрямований на розширення обсягів торгівлі між США й Великою Британією в таких сферах, як оборона, ядерні матеріали, а також у виробництві акумуляторів для електромобілів. При цьому передбачається послаблення митних бар’єрів.

За словами Байдена, новий підхід прискорить також перехід на чисту енергетику та розвитку нових технологій.

Також оголошується про запуск партнерства у галузі цивільної атомної енергетики під наглядом високопосадовців обох урядів.

«JAG (Американсько-британська спільна група дій з енергетичної безпеки та доступності) також буде мобілізована для визначення найближчих пріоритетів для спільних дій, щоб стимулювати створення нової інфраструктури та можливостей наскрізного паливного циклу до 2030 року на обох континентах та істотно мінімізувати залежність від російського палива , постачання та послуг», – йдеться у релізі.

Нагадаємо, Велика Британія хоче сформувати економічний альянс військового типу зі США, щоб протистояти загрозам з боку Китаю та Росії.