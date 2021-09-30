Експрезидента Франції Саркозі засудили до одного року в'язниці

Ніколя Саркозі засудили за незаконне фінансування передвиборчої кампанії в 2012 році

Політику дозволили відбувати покарання поза в'язницею

Суд Парижа засудив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до одного року в'язниці у справі про незаконне фінансування передвиборчої кампанії в 2012 році. Про це повідомляє BFMTV.

Політику дозволили відбувати покарання поза в'язницею. Він буде перебувати під домашнім арештом з електронним браслетом.

За версією слідства, у 2007 році Саркозі в ході зустрічі з спадкоємицею французької компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур отримав від неї €150 тисяч готівкою. Ці гроші він нібито використовував для фінансування своєї передвиборчої кампанії.

За законами Франції, кандидатам заборонено приймати пожертвування на суму понад € 4,6 тисячі.

У травні цього року у Франції розпочався новий суд проти експрезидента Саркозі. Судове засідання у справі проти колишнього президента Франції мали розпочатися ще в березні, але через те, що адвокат Саркозі захворів на Covid-19, їх довелося перенести.

Раніше суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом і засудив до трьох років в’язниці – один рік реального ув’язнення, ще два – умовно.

Через рішення суду Саркозі заявив про намір позиватися до Європейського суду з прав людини.