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    Експрезидента Франції Саркозі засудили до одного року в'язниці

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    Ніколя Саркозі засудили за&nbsp;незаконне фінансування передвиборчої кампанії в 2012 році - Експрезидента Франції Саркозі засудили до одного року в'язниці
    Ніколя Саркозі засудили за незаконне фінансування передвиборчої кампанії в 2012 році
    фото: bfmtv.com

    Політику дозволили відбувати покарання поза в'язницею

    Суд Парижа засудив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до одного року в'язниці у справі про незаконне фінансування передвиборчої кампанії в 2012 році. Про це повідомляє BFMTV.

    Політику дозволили відбувати покарання поза в'язницею. Він буде перебувати під домашнім арештом з електронним браслетом.

    За версією слідства, у 2007 році Саркозі в ході зустрічі з спадкоємицею французької компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур отримав від неї €150 тисяч готівкою. Ці гроші він нібито використовував для фінансування своєї передвиборчої кампанії.

    За законами Франції, кандидатам заборонено приймати пожертвування на суму понад € 4,6 тисячі.

    У травні цього року у Франції розпочався новий суд проти експрезидента Саркозі. Судове засідання у справі проти колишнього президента Франції мали розпочатися ще в березні, але через те, що адвокат Саркозі захворів на Covid-19, їх довелося перенести.

    Раніше суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом і засудив до трьох років в’язниці – один рік реального ув’язнення, ще два – умовно.

    Через рішення суду Саркозі заявив про намір позиватися до Європейського суду з прав людини.

    Теги: гроші Франція фінансування в'язниця президент корупція
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    Експрезидента Франції Саркозі засудили до одного року в'язниці