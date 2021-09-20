НАЗК не знайшло порушень у подарунку нардепа від ОПЗЖ голові СБУ

Суркіс на ювілеї дарував гостям фоторамки за 15 тисяч гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції не виявило порушень у подарунку народного депутата від фракції «Опозиційної платформи – За життя» Григорія Суркіса голові Службі безпеки України Івану Баканову, який відвідував святкування дня народження політика. Про це в інтерв’ю «Слово і діло» розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

«Ми не встановили там підстав для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Пояснення надавали і Баканов, і Суркіс, і дочка Суркіса, яка організувала це святкування. Там було основне питання щодо рамки, яку подарували голові СБУ», – зазначив він.

За словами Новікова, вони надсилали запит компанії-виробнику вказаної рамки щодо вартості товару. З цієї відповіді виходить, що ціна були нижча за ту, яка передбачає складання протоколу.

Нагадаємо, 4 вересня 2019 року Григорій Суркіс відзначав 70-річний ювілей у столичному готелі «Інтерконтиненталь». На святкування зібралися представники кількох поколінь української політики, включно з представниками нової влади.

Серед гостей були нинішній та колишній голова СБУ, перший помічник президента Сергій Шефір, три колишні президенти, олігархи та народні депутати.

«Баканов приїхав на святкування близько дев’ятої години вечора. Як виявилось, на вході в готель він чекав саме на Шефіра. І навіть допоміг йому нести, схоже, подарунок. За спостереженням «Схем», залишили свято вони одночасно, опівночі», - йдеться у сюжеті програми «Схеми: корупція в деталях»

Йому, як і іншим відвідувачам, подарували рамку. Журналісти її оцінили в 15 тисяч гривень.

Про те, що Баканов і Шефір були саме на святкуванні дня народження Григорія Суркіса, свідчили пакети елітного бренду Fendi, з якими готель того цього вечора залишали усі гості.

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