У Франції розпочався новий суд проти експрезидента Саркозі

Ніколя Саркозі загрожує до одного року позбавлення волі та штраф

Ніколя Саркозі звинувачують у порушенні законодавчого обмеження витрат на виборчу кампанію

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі звинувачують у незаконному фінансуванні президентської виборчої кампанії 2012 року. Про це повідомляє ВВС.

Судове засідання у справі проти колишнього президента Франції мали розпочатися ще в березні, але через те, що адвокат Саркозі захворів на Covid-19, їх довелося перенести.

Ніколя Саркозі звинувачують у порушенні законодавчого обмеження витрат на виборчу кампанію. Начебто витративши на кампанію 22,5 мільйона євро Саркозі майже вдвічі перевищив норму.

Для прикриття незаконних витрат була найнята PR-компанія Bygmalion, яка виставила рахунок за свої послуги не президенту, а його політичній партії.

Наразі прокурори визнають, що не можуть довести, що саме Саркозі організував або брав участь у схемі, але вони стверджують, що експрезидент був обізнаним про її існування. Саркозі заперечує власну провину.

В разі обвинувачувального вироку йому загрожує рік в'язниці та 3750 євро штрафу.

Нагадаємо, нещодавно суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом і засудив до трьох років в’язниці – один рік реального ув’язнення, ще два – умовно.

Через рішення суду Саркозі заявив про намір позиватися до Європейського суду з прав людини.