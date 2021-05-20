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    У Франції розпочався новий суд проти експрезидента Саркозі

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    Ніколя Саркозі загрожує до одного року позбавлення волі та штраф - У Франції розпочався новий суд проти експрезидента Саркозі
    Ніколя Саркозі загрожує до одного року позбавлення волі та штраф
    Фото з відкритих джерел

    Ніколя Саркозі звинувачують у порушенні законодавчого обмеження витрат на виборчу кампанію

    Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі звинувачують у незаконному фінансуванні президентської виборчої кампанії 2012 року. Про це повідомляє ВВС.

    Судове засідання у справі проти колишнього президента Франції мали розпочатися ще в березні, але через те, що адвокат Саркозі захворів на Covid-19, їх довелося перенести.

    Ніколя Саркозі звинувачують у порушенні законодавчого обмеження витрат на виборчу кампанію. Начебто витративши на кампанію 22,5 мільйона євро Саркозі майже вдвічі перевищив норму.

    Для прикриття незаконних витрат була найнята PR-компанія Bygmalion, яка виставила рахунок за свої послуги не президенту, а його політичній партії.

    Наразі прокурори визнають, що не можуть довести, що саме Саркозі організував або брав участь у схемі, але вони стверджують, що експрезидент був обізнаним про її існування. Саркозі заперечує власну провину.

    В разі обвинувачувального вироку йому загрожує рік в'язниці та 3750 євро штрафу.

    Нагадаємо, нещодавно суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом і засудив до трьох років в’язниці – один рік реального ув’язнення, ще два – умовно.

    Через рішення суду Саркозі заявив про намір позиватися до Європейського суду з прав людини.

    Теги: суд Франція партії адвокат
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    У Франції розпочався новий суд проти експрезидента Саркозі