Байден згадав про Путіна під час промови про кібератаку на трубопровід США

Під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні

Джо Байден підтвердив, що зустрінеться з Володимиром Путіним

Президент США Джо Байден заявив, що зустрінеться з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Відповідну заяву Байден зробив у зв'язку з хакерською атакою на найбільший трубопровід США, яку пов'язують з РФ.

«Я буду зустрічатися з президентом Путіним. Поки що немає даних від наших працівників розвідки, щоб Росія брала участь в цьому, хоча є дані, що дійові особи по програмах-здирникам знаходяться в Росії. У них (РФ, – ред.) є деяка частина відповідальності за те, щоб мати з цим справу», – заявив Байден.

До слова, уряд США оголосив надзвичайний стан після того, як найбільший трубопровід в країні призупинив роботу через кібератаку.

Раніше Байден припустив, коли може зустрітися з Путіним.

Нагадаємо, під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Місце та точний час зустрічі президентів США та РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні.