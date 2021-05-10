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    Байден згадав про Путіна під час промови про кібератаку на трубопровід США

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    Під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні - Байден згадав про Путіна під час промови про кібератаку на трубопровід США

    Під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні

    Архівне фото з відкритих джерел

    Джо Байден підтвердив, що зустрінеться з Володимиром Путіним

    Президент США Джо Байден заявив, що зустрінеться з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

    Відповідну заяву Байден зробив у зв'язку з хакерською атакою на найбільший трубопровід США, яку пов'язують з РФ.

    «Я буду зустрічатися з президентом Путіним. Поки що немає даних від наших працівників розвідки, щоб Росія брала участь в цьому, хоча є дані, що дійові особи по програмах-здирникам знаходяться в Росії. У них (РФ, – ред.) є деяка частина відповідальності за те, щоб мати з цим справу», – заявив Байден.

    До слова, уряд США оголосив надзвичайний стан після того, як найбільший трубопровід в країні призупинив роботу через кібератаку.

    Раніше Байден припустив, коли може зустрітися з Путіним.

    Нагадаємо, під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Місце та точний час зустрічі президентів США та РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден кібератака Путін президент
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