Байден припустив, коли може зустрітися з Путіним

Президент США Джо Байден впевнений, що його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним відбудеться у червні 2021 року. Однак наразі точна дата та місце цієї зустрічі не визначені. Про це йшлося на брифінгу президента США.

«Я впевнений, що ми зможемо це зробити (зустрітися влітку - ред.)», – наголосив президент США.

Байден також заявив, що посилення російської військової присутності поблизу кордону з Україною не впливає на його наміри щодо переговорів віч-на-віч з Путіним.

«Це не впливає на моє бажання проводити зустріч віч-на-віч. І, якщо ви помітили, раніше у нього було більше військ», – сказав він.

