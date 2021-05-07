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    Байден припустив, коли може зустрітися з Путіним

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    Посилення російської агресії поблизу кордону з Україною не впливає на наміри президент США щодо переговорів з президентом РФ - Байден припустив, коли може зустрітися з Путіним
    Посилення російської агресії поблизу кордону з Україною не впливає на наміри президент США щодо переговорів з президентом РФ
    Фото з відкритих джерел

    Місце та точний час зустрічі президентів США та РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні

    Президент США Джо Байден впевнений, що його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним відбудеться у червні 2021 року. Однак наразі точна дата та місце цієї зустрічі не визначені. Про це йшлося на брифінгу президента США.

    «Я впевнений, що ми зможемо це зробити (зустрітися влітку - ред.)», – наголосив президент США.

    Байден також заявив, що посилення російської військової присутності поблизу кордону з Україною не впливає на його наміри щодо переговорів віч-на-віч з Путіним.

    «Це не впливає на моє бажання проводити зустріч віч-на-віч. І, якщо ви помітили, раніше у нього було більше військ», – сказав він.

    Нагадаємо, під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Місце та точний час зустрічі президентів США та РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін президент
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