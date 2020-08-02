На акції протесту проти коронавірусних обмежень у Берліні постраждали 18 поліцейських



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Загальна кількість учасників мітингу сягнула близько 20 тис. осіб Фото DW

Трьох правоохоронців через отримані ними ушкодження довелося відправити до лікарні

18 співробітників поліції були поранені під час припинення масової акції протесту проти запроваджених у Німеччині заходів для боротьби з поширенням коронавірусу, яка відбулася у Берліні у суботу, 1 серпня 2020 року

Відповідне повідомлення було оприлюднене в ніч на неділю, 2 серпня, на офіційному Twitter берлінської поліції.

При цьому трьох правоохоронців через отримані ними ушкодження довелося відправити до лікарні.

Ca. 1100 Kolleg. waren an diesem herausfordernden #b0108 im Einsatz. Stand jetzt wurden 18 von ihnen verletzt, 3 werden im Krankenhaus behandelt. Wir wünschen unseren Kolleginnen & Kollegen gute Besserung.#PM folgt nach Abschluss aller Maßnahmen.

Kommen Sie gut nach Hause! — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 1, 2020

За даними DW, участь у акції протесту взяли десятки тисяч людей. Спочатку, за даними поліції, до 17 тис. осіб пройшли ходою вулицями Берліна. Вже тоді, повідомляють правоохоронці, її учасники не дотримувалися дистанції та відмовлялися вдягати захисні маски. Згодом ці демонстранти взяли участь у погодженому місцевою владою мітингу, до якого доєдналося ще більше людей. За оцінками поліції, загальна кількість його учасників сягнула близько 20 тис. осіб.

Головною вимогою обох акцій було скасування усіх запроваджених німецьким урядом протиепідемічних заходів. Вони закликали до «свободи» та «опору». Також протестувальники скандували: «Найбільша теорія змови – пандемія корони».

Нагадаємо, 1 серпня, у нідерландському місті Гаага близько 1,5 тисячі людей вийшли на протест проти карантинні обмеження, які були введені через поширення коронавірусної інфекції. Одного мітингувальника затримали за образу поліцейського, а іншого – для встановлення особи. Правоохоронці затримали двох активістів.

Як повідомлялося, у Берліні кілька тисяч людей вийшли на мітинг проти карантину.