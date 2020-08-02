  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    На акції протесту проти коронавірусних обмежень у Берліні постраждали 18 поліцейських

    • Розсилка
    Загальна кількість учасників мітингу сягнула близько 20 тис. осіб - На акції протесту проти коронавірусних обмежень у Берліні постраждали 18 поліцейських
    Загальна кількість учасників мітингу сягнула близько 20 тис. осіб
    Фото DW

    Трьох правоохоронців через отримані ними ушкодження довелося відправити до лікарні

    18 співробітників поліції були поранені під час припинення масової акції протесту проти запроваджених у Німеччині заходів для боротьби з поширенням коронавірусу, яка відбулася у Берліні у суботу, 1 серпня 2020 року

    Відповідне повідомлення було оприлюднене в ніч на неділю, 2 серпня, на офіційному Twitter берлінської поліції.

    При цьому трьох правоохоронців через отримані ними ушкодження довелося відправити до лікарні.

    За даними DW, участь у акції протесту взяли десятки тисяч людей. Спочатку, за даними поліції, до 17 тис. осіб пройшли ходою вулицями Берліна. Вже тоді, повідомляють правоохоронці, її учасники не дотримувалися дистанції та відмовлялися вдягати захисні маски. Згодом ці демонстранти взяли участь у погодженому місцевою владою мітингу, до якого доєдналося ще більше людей. За оцінками поліції, загальна кількість його учасників сягнула близько 20 тис. осіб.

    Головною вимогою обох акцій було скасування усіх запроваджених німецьким урядом протиепідемічних заходів. Вони закликали до «свободи» та «опору». Також протестувальники скандували: «Найбільша теорія змови – пандемія корони».

    Нагадаємо, 1 серпня, у нідерландському місті Гаага близько 1,5 тисячі людей вийшли на протест проти карантинні обмеження, які були введені через поширення коронавірусної інфекції. Одного мітингувальника затримали за образу поліцейського, а іншого – для встановлення особи. Правоохоронці затримали двох активістів.

    Як повідомлялося, у Берліні кілька тисяч людей вийшли на мітинг проти карантину.

    Німеччина протест карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ