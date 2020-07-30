Американських конгресменів зобов’язали носити маски на роботі



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Члени й помічники повинні будуть завжди носити маски, коли перебувають у будівлі Палати представників, - спікер

Відповідне рішення було ухвалене після того, як конгресмен з Техасу Луї Гомерт, який раніше спілкувався з колегами й відмовлявся носити маску, отримав позитивний тест на коронавірус

Американських конгресменів зобов’язали носити захисні маски у будівлі Палати представників США після виявлення в одного з них коронавірусу.

Про це заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі, повідомляє CNN.

«Члени й помічники повинні будуть завжди носити маски, коли перебувають у будівлі Палати представників», - сказала вона. В разі відсутності маски їм буде заборонено вхід до будівлі.

За словами Пелосі, конгресменам буде дозволено зняти маску, коли вони братимуть слово для виступу.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене після того, як конгресмен з Техасу Луї Гомерт, який раніше спілкувався з колегами й відмовлявся носити маску, отримав позитивний тест на коронавірус.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 30 липня коронавірусну хворобу підтвердили у 17 189 121 людини. З них 10,6 млн пацієнтів уже одужали та 670 239 — померли від ускладнень. Найбільша інфікованих коронавірусом виявили у США 4,5 млн людей. Кількість померлих — 153 840, проте одужали — 2,2 млн людей.

На другому місці Бразилія з 2,5 млн підтверджених хворих, на третьому — Індія з 1,5 млн інфікованими, на четвертому — Росія з 828 тисячами інфікованих, на п'ятому — Південна Африка з 471 тисячею інфікованих.