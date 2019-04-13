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    З Естонії вигнали пропагандистів «Россия-1» за «демонізацію» релігійної організації

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    З Естонії вигнали пропагандистів «Россия-1» за «демонізацію» релігійної організації
    Фото: ERR

    Двоє працівників росТБ минулого року використовували приховані камери в Таллінні «для викриття та демонізації» членів «Свідків Єгови»

    Естонська спецслужба стверджує, що російський державний телеканал «Россия-1» зображує членів «Свідків Єгови» в Естонії «вороже і насміхаючись». Про це повідомляє АР.

    Служба внутрішньої безпеки Естонії каже, що «частиною арсеналу впливу Кремля є переслідування різних соціальних груп».

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    У службі повідомляють, що двоє працівників «Россия-1» минулого року використовували приховані камери в Таллінні «для викриття та демонізації» членів організації.

    За даними спецслужби, Єлєна Єрофеєва і Павєл Костріков прибули в Естонію на поромі з Фінляндії, приховавши мету поїздки, адже «знали про невідповідність своєї діяльності журналістським принципам».

    Зняті кадри вони використовували у ноаинах програми «Вести». У сюжеті вони висміювали діяльність організації і намагалися викликати вороже до неї ставлення.

    Служба повідомила в п'ятницю у своєму щорічному звіті, що Єрофеєва та Костріков отримали п'ятирічну заборону на в'їзд до шенгенської зони через «релігійну дискримінацію».

    У Росії «Свідки Єгови» заборонені і визнані екстремістською організацією.

    Джерело: Європейська правда

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