З Естонії вигнали пропагандистів «Россия-1» за «демонізацію» релігійної організації



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Фото: ERR

Двоє працівників росТБ минулого року використовували приховані камери в Таллінні «для викриття та демонізації» членів «Свідків Єгови»

Естонська спецслужба стверджує, що російський державний телеканал «Россия-1» зображує членів «Свідків Єгови» в Естонії «вороже і насміхаючись». Про це повідомляє АР.

Служба внутрішньої безпеки Естонії каже, що «частиною арсеналу впливу Кремля є переслідування різних соціальних груп».

У службі повідомляють, що двоє працівників «Россия-1» минулого року використовували приховані камери в Таллінні «для викриття та демонізації» членів організації.

За даними спецслужби, Єлєна Єрофеєва і Павєл Костріков прибули в Естонію на поромі з Фінляндії, приховавши мету поїздки, адже «знали про невідповідність своєї діяльності журналістським принципам».

Зняті кадри вони використовували у ноаинах програми «Вести». У сюжеті вони висміювали діяльність організації і намагалися викликати вороже до неї ставлення.

Служба повідомила в п'ятницю у своєму щорічному звіті, що Єрофеєва та Костріков отримали п'ятирічну заборону на в'їзд до шенгенської зони через «релігійну дискримінацію».

У Росії «Свідки Єгови» заборонені і визнані екстремістською організацією.

Джерело: Європейська правда