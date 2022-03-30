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    Хлопчик посивів. Рашисти кілька днів ґвалтували жінку на очах у її сина

    Російські окупанти&nbsp;ґвалтують жінок на тимчасово захоплених територіях України - Хлопчик посивів. Рашисти кілька днів ґвалтували жінку на очах у її сина
    Російські окупанти ґвалтують жінок на тимчасово захоплених територіях України
    фото ілюстративне

    Окупанти продовжують вчиняти тяжкі злочини на території України

    Російські окупанти в Україні масово знищують місцевих жителів, вдаючись до найжорстокіших методів. Вони вбивають, ґвалтують і грабують людей.

    У Маріуполі рашисти декілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її шестирічного сина. Про це повідомляє Міноборони України у Twitter.

    Згодом жінка померла від завданих їй травм. А її маленький син посивів.

    «Це не фільм жахів. Ґвалтування, насильство – ось що таке «руський мір», - зазначає Міноборони.

    Як повідомлялося, прокурори Київщини встановили особу військовослужбовця Російської Федерації, який вбив беззбройного чоловіка та неодноразово ґвалтував його дружину.

    Згодом ЗМІ оприлюднили ім'я та фото цього нелюда.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти кримінал війна Україна зґвалтування окупація #stoprussia
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    Хлопчик посивів. Рашисти кілька днів ґвалтували жінку на очах у її сина