Хлопчик посивів. Рашисти кілька днів ґвалтували жінку на очах у її сина

Російські окупанти в Україні масово знищують місцевих жителів, вдаючись до найжорстокіших методів. Вони вбивають, ґвалтують і грабують людей.

У Маріуполі рашисти декілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її шестирічного сина. Про це повідомляє Міноборони України у Twitter.

Згодом жінка померла від завданих їй травм. А її маленький син посивів.

«Це не фільм жахів. Ґвалтування, насильство – ось що таке «руський мір», - зазначає Міноборони.

In Mariupol occupiers took turns raping a woman for several days in front of her 6 year old son. She later died of her wounds. Her young son's hair turned grey.

This is not a horror movie. Rape, violence, murder - this is what "russian world" stands for.

#RussianWarCrimes