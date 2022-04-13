Макрон після різанини в Бучі назвав українців і росіян «братніми народами»

Макрон використав пропагандистську тезу Кремля та назвав українців і росіян братніми народами

Президент Франції Еммануель Макрон не поспішає називати геноцидом дії Росії в Україні

Лідер Франції Еммануель Макрон несподівано назвав українців та росіян. які влаштували у Приірпінні де-факто геноцид, «братніми народами». Про це повідомляє CNN.

На запитання журналістів, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін "геноцид" щодо дій армії РФ в Україні, Макрон відповів, що буде дуже обережним у висловлюваннях.Бо, мовляв, українці та росіяни − брати.

Водночас щоб згладити ситуацію Макрон заявив, що намагається зупинити війну та встановити мир.

«Я хочу продовжувати намагатися, наскільки можу, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі», − сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше лідер Франції відмовився їхати з робочим візитом в Україну.

Макрон пояснив, що відвідає Київ лише тоді, коли Володимир Зеленський і Володимир Путін сядуть за стіл перемовин.