Макрон після різанини в Бучі назвав українців і росіян «братніми народами»
Президент Франції Еммануель Макрон не поспішає називати геноцидом дії Росії в Україні
Лідер Франції Еммануель Макрон несподівано назвав українців та росіян. які влаштували у Приірпінні де-факто геноцид, «братніми народами». Про це повідомляє CNN.
На запитання журналістів, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін "геноцид" щодо дій армії РФ в Україні, Макрон відповів, що буде дуже обережним у висловлюваннях.Бо, мовляв, українці та росіяни − брати.
Водночас щоб згладити ситуацію Макрон заявив, що намагається зупинити війну та встановити мир.
«Я хочу продовжувати намагатися, наскільки можу, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі», − сказав Макрон.
Нагадаємо, раніше лідер Франції відмовився їхати з робочим візитом в Україну.
Макрон пояснив, що відвідає Київ лише тоді, коли Володимир Зеленський і Володимир Путін сядуть за стіл перемовин.