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    Макрон після різанини в Бучі назвав українців і росіян «братніми народами»

    Макрон використав пропагандистську тезу Кремля та назвав українців і росіян братніми народами&nbsp; - Макрон після різанини в Бучі назвав українців і росіян «братніми народами»
    Макрон використав пропагандистську тезу Кремля та назвав українців і росіян братніми народами 
    фото: Ludovic Marin

    Президент Франції Еммануель Макрон не поспішає називати геноцидом дії Росії в Україні

    Лідер Франції Еммануель Макрон несподівано назвав українців та росіян. які влаштували у Приірпінні де-факто геноцид, «братніми народами». Про це повідомляє CNN.

    На запитання журналістів, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін "геноцид" щодо дій армії РФ в Україні, Макрон відповів, що буде дуже обережним у висловлюваннях.Бо, мовляв, українці та росіяни − брати.

    Водночас щоб згладити ситуацію Макрон заявив, що намагається зупинити війну та встановити мир.

    «Я хочу продовжувати намагатися, наскільки можу, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі», − сказав Макрон.

    Нагадаємо, раніше лідер Франції відмовився їхати з робочим візитом в Україну.

    Макрон пояснив, що відвідає Київ лише тоді, коли Володимир Зеленський і Володимир Путін сядуть за стіл перемовин.

    Теги: росія геноцид війна Україна Еммануель Макрон
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    Макрон після різанини в Бучі назвав українців і росіян «братніми народами»