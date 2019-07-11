  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Соціологи назвали найпопулярнішу в Україні соцмережу

    • Розсилка
    <p>Найпопулярніша соцмережа в Україні - Facebook</p> - Соціологи назвали найпопулярнішу в Україні соцмережу

    Найпопулярніша соцмережа в Україні - Facebook

    Facebook користуються 74% українців, які отримують інформацію із соцмереж

    Найбільш популярною соціальною мережою серед українців є Facebook. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

    Так, Facebook користуються 74% українців, які отримують інформацію із соцмереж.

    На другому місці YouTube - ним користуються 55%. Далі йдуть Instagram (35%), Telegram (16%). Соцмережу Twitter використовують лише 3%.

    Дослідження проводилося соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) з 13 по 23 червня на всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу).

    Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старше. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту. Допустима похибка не перевищує 2,0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61,8%.

    Раніше соціологи назвали найбільш пізнаванних політиків.

    Читайте також
    рейтинг українці Україна Facebook Telegram Twitter соціальні мережі YouTube Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ