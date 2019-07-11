Соціологи назвали найпопулярнішу в Україні соцмережу
Найпопулярніша соцмережа в Україні - Facebook
Facebook користуються 74% українців, які отримують інформацію із соцмереж
Найбільш популярною соціальною мережою серед українців є Facebook. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».
Так, Facebook користуються 74% українців, які отримують інформацію із соцмереж.
На другому місці YouTube - ним користуються 55%. Далі йдуть Instagram (35%), Telegram (16%). Соцмережу Twitter використовують лише 3%.
Дослідження проводилося соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) з 13 по 23 червня на всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу).
Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старше. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту. Допустима похибка не перевищує 2,0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61,8%.