Вибори в Раду: Facebook показав витрати партій на рекламу



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З початку 2019 року соціальна мережа Facebook запровадила жорсткіші правила щодо розміщення політичної реклами у країнах, де протягом 2019 року відбуватимуться вибори

Формування звітів пов'язаних з рекламою сторінок, що можуть стосуватися виборів або політики, розпочалося у червні 2019 року

Сторінки в соціальній мережі Facebook партії «Голос», «Європейська солідарність» та «Спільна справа - Сила права» очолюють трійку лідерів за обсягами коштів, вкладених в політичну рекламу цих сторінок.

Такі дані містяться в оприлюдненому звіті Facebook.

Зазначається, що формування звітів пов'язаних з рекламою сторінок, що можуть стосуватися виборів або політики, розпочалося у червні 2019 року.

У рекламу лідерів було вкладено:

сторінки «Голос» - 88742 доларів (рекламодавець - одноіменна партія);

«Європейська солідарність» - 66672 долара (рекламодавець - одноіменна партія). Крім того, ще 12671 доларів за рекламу цієї сторінки було заплачено невідомим рекламодавцем;

сторінка «Спільна справа - Сила права», за рекламу якої було заплачено 41114 доларів (рекламодавець - ГО «Всеукраїнське об'єднання Спільна справа»). Крім того, ще 33781 доларів за рекламу цієї сторінки було заплачено невідомим рекламодавцем.

Також серед лідерів опинилися:

сторінка «Петро Порошенко», рекламу якої у сумі 30868 доларів профінансував сам Петро Порошенко;

сторінка «Юлія Тимошенко», рекламу якої на суму 30405 доларів оплатило ТОВ "Сучасні рекламні рішення";

сторінка «Бойко - прем'єр», рекламу якої на суму 29535 доларів оплатив громадський рух з одноіменною назвою;

сторінка «Слуга народу», рекламу якої на суму 27625 доларів оплатила одноіменна партія;

сторінка «Партія Шарія», рекламу якої на суму 18661 доларів оплатила одноіменна партія;

сторінка Опозиційний блок, рекламу якої на суму 14470 доларів оплатила одноіменна організація;

сторінка «Соціальна справедливість», рекламу якої на суму 12937 доларів оплатила одноіменна організація;

сторінка «Я за Тимошенко - Фан Клуб», рекламу якої на суму 10851 доларів оплатило ГО «Я за Тимошенко»;

сторінка «Святослав Вакарчук», рекламу якої на суму 10801 доларів оплатила партія «Голос»;

сторінка «Типичный Лисичанск», рекламу якої на суму 9811 доларів оплатив рекламодавець Polit.Media;

сторінка «Всеукраїнський громадський рух «Сила права», рекламу якої на суму 9450 доларів оплатила одноіменна організація;

сторінка «Об'єднання Самопоміч», рекламу якої на суму 8121 доларів оплатила одноіменна організація;

сторінка «Українська стратегія», рекламу якої на суму 8022 доларів оплатила одноіменна організація;

сторінка «Дмитро Голубов», рекламу якої на суму 7152 доларів оплатив невідомий рекламодавець;

сторінка Obozrevatel, рекламу якої на суму 6911 доларів оплатив рекламодавець «УкрОбоз».

Такі дані містить перша сторінка звіту. Загалом звіт складається зі 125 сторінок.

Як відомо, з початку 2019 року соціальна мережа Facebook запровадила жорсткіші правила щодо розміщення політичної реклами у країнах, де протягом 2019 року відбуватимуться вибори. Запровадженням нових правил Facebook хоче ускладнити спроби маніпуляцій, впливу на виборців та втручання у виборчий процес.

До слова, на передвиборчу кампанію партія «Сила і честь» Ігоря Смешка планує витратити не більше $1 млн. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав телеведучий та видавець Дмитро Гордон, який керує кампанією «Сили і честі».

Джерело: Укрінформ