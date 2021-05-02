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    Чотирирічна дівчинка встановила рекорд, швидше за всіх назвавши елементи з таблиці Менделєєва

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    Рекордсменка Ешал Марва Фірос Хан родом з Індії, але живе в Катарі - Чотирирічна дівчинка встановила рекорд, швидше за всіх назвавши елементи з таблиці Менделєєва

    Рекордсменка Ешал Марва Фірос Хан родом з Індії, але живе в Катарі

    Фото: The Peninsula Qatar

    Дівчинка по пам'яті назвала всі хімічні елементи за 2,28 хвилини і потрапила в Міжнародну книгу рекордів

    У Катарі чотирирічна дівчинка з Індії Ешал Марва Фірос Хан встановила світовий рекорд, швидше за всіх назвавши всі хімічні елементи з таблиці Менделєєва.

    Про це у суботу, 1 травня, повідомляє газета The Peninsula Qatar.

    Зазначено, що дівчинка по пам'яті назвала всі хімічні елементи за 2,28 хвилини і потрапила в Міжнародну книгу рекордів (International Book of Records, один з аналогів Книги рекордів Гіннесса - ред.). Автори збірки уточнили, що це є найкращим показником серед дітей.

    За інформацією видання, дівчинка також вивчила і назвала всіх прем'єр-міністрів Індії, планети Сонячної системи й органи людини.

    Як відомо, сучасна Періодична система хімічних елементів включає 118 елементів.

    До слова, український важкоатлет побив досягнення росіянина з Книги рекордів Гіннеса.

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    Теги: діти рекорд наука Катар
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