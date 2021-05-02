Чотирирічна дівчинка встановила рекорд, швидше за всіх назвавши елементи з таблиці Менделєєва

Рекордсменка Ешал Марва Фірос Хан родом з Індії, але живе в Катарі

Дівчинка по пам'яті назвала всі хімічні елементи за 2,28 хвилини і потрапила в Міжнародну книгу рекордів

У Катарі чотирирічна дівчинка з Індії Ешал Марва Фірос Хан встановила світовий рекорд, швидше за всіх назвавши всі хімічні елементи з таблиці Менделєєва.

Про це у суботу, 1 травня, повідомляє газета The Peninsula Qatar.

Зазначено, що дівчинка по пам'яті назвала всі хімічні елементи за 2,28 хвилини і потрапила в Міжнародну книгу рекордів (International Book of Records, один з аналогів Книги рекордів Гіннесса - ред.). Автори збірки уточнили, що це є найкращим показником серед дітей.

За інформацією видання, дівчинка також вивчила і назвала всіх прем'єр-міністрів Індії, планети Сонячної системи й органи людини.

Як відомо, сучасна Періодична система хімічних елементів включає 118 елементів.

До слова, український важкоатлет побив досягнення росіянина з Книги рекордів Гіннеса.