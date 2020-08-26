Фінська авіакомпанія Finnair cкоротить близько тисячі працівників через наслідки пандемії



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Finnair вирішила продати один свій літак Airbus A350-900

Загалом зміни торкнуться близько 2800 людей, які працюють в авіакомпанії

Фінська авіакомпанія Finnair оголосила, що скоротить до 1000 працівників у зв’язку зі збитками внаслідок пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Airlive.

Зазначається, що авіакомпанія розпочинає перемовини через скорочення робочих місць.

«Загалом зміни торкнуться близько 2800 людей, які працюють в авіакомпанії у Фінляндії», - йдеться у повідомленні.

Також видання інформує, що Finnair вирішила продати один свій літак Airbus A350-900.

Як повідомлялося, у світі понад 24 млн людей заразилися коронавірусом. Найбільша кількість інфікованих зафіксована в США (понад 5,9 млн осіб), Бразилії (понад 3,6 млн осіб) та Індії (понад 3,2 млн осіб). За 24 серпня у світі виявили майже 240 тисяч нових випадків зараження. З них майже 67 тисяч в Індії, 47 тисяч в Бразилії і 39 тисяч в США.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1670 людей, це на 12 людей більше, ніж учора (1 658). Одужали за добу 584 людини (вчора 346), померли – 36 (вчора 25). Загалом від початку пандемії одужали 53 454 українці, померло – 2 354 людини. Від початку пандемії захворіли 110 085 українців.