Шмигаль попросив Німеччину «відкрити небо» Європи для України



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Кабмін планує до кінця місяця підписати з Федеральним міністерством економіки і енергетики Німеччини спільну заяву про початок співпраці в сфері енергетики

Голова українського уряду висловив надію на завершення процесу укладення Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом вже найближчим часом

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом висловив надію на завершення процесу укладення Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом вже найближчим часом. Про це повідомляє урядовий портал.

«Ми розуміємо труднощі, але готові докласти максимальних зусиль для підписання цього документу. Це стало б конкретним інструментом сприяння відновленню авіаційного сектора, який серйозно постраждав від пандемії як в Україні, так і в ЄС», - сказав Шмигаль.

Голова уряду також підкреслив, що Кабмін планує до кінця місяця підписати з Федеральним міністерством економіки і енергетики Німеччини спільну заяву про початок співпраці в сфері енергетики.

«Очікуємо в рамках такого партнерства також підтримки Німеччини в питанні трансформації вугільних регіонів України», - зазначив прем'єр.

Також наголошується, що уряд України вже розпочав підготовку річної національної програми на 2021 рік, де особлива увага буде приділена переведенню сектора безпеки і оборони України на стандарти НАТО.

Також Шмигаль підкреслив, що Угода про асоціацію з ЄС залишається одним з основних інструментів впровадження системних змін в Україні.

«Зараз за дорученням президента уряд готує концепцію поновлення Угоди, щоб вона відповідала рівню наших відносин з ЄС. Уряд має намір враховувати інтереси українського бізнесу, який прагне більш широко використовувати можливості поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС», - сказав Шмигаль, додавши, що напрацьовані пропозиції Україна планує представити ЄС під час засідання Ради асоціації в грудні поточного року.

Зі свого боку Маас зазначив, що Німеччина готова надати всебічну підтримку Україні під час свого головування в Раді ЄС, яка триватиме до кінця 2020 року.

Як повідомлялося, ЄС схвалив пакет пропозицій для збільшення торгівлі з Україною.