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    Лоукостер SkyUp запровадив плату за реєстрацію на рейс в аеропорту

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    Розмір збору за реєстрацію на стійці складе 18 євро - Лоукостер SkyUp запровадив плату за реєстрацію на рейс в аеропорту
    Розмір збору за реєстрацію на стійці складе 18 євро

    Безкоштовно зареєструватися можна тепер лише на сайті авіакомпанії

    Український лоукостер SkyUp оголосив про введення плати за реєстрацію в аеропорту для більшості категорій пасажирів регулярних рейсів.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Розмір збору за реєстрацію на стійці складе 18 євро або еквівалент цієї суми в національній валюті. Він почне стягуватися з 1 вересня на внутрішніх рейсах і з 1 жовтня на міжнародних рейсах.

    Безкоштовно зареєструватися можна на сайті авіакомпанії. Онлайн-реєстрація відкривається за 48 години до вильоту і закривається за 5 годин до відправлення за розкладом.

    Як і раніше безкоштовно зареєструватися на рейс SkyUp зможуть пасажири чартерних рейсів, а також летять регулярними рейсами пасажири старше 60 років, люди з 1 і 2 групою інвалідності, учасники АТО.

    Також безкоштовною залишиться реєстрація на рейси в тих аеропортах, де недоступна реєстрація через інтернет.

    Зараз зареєструватися дистанційно можна при вильоті з Борисполя, Запоріжжя, Львова, Одеси, Харкова, Херсона, Ларнаки, Неаполя, Тель-Авіва, Тівата і Тирани.

    Нагадаємо, SkyUp за минулий місяць відновила 50% докоронавірусного показника перевезень.

    Також SkyUp запускає рейси з Києва до Стамбула.

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