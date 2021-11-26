Франція змінює умови в’їзду для туристів

Посилюється контроль для мандрівників із інших країн

Стане жорсткішим контроль для невакцинованих

Франція підсилює Covid-контроль для мандрівників із країн, які входять у «червоний» і «помаранчевий» списки. Про це заявив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, повідомляє Le Figaro.

За його словами, Франція посилює контроль для невакцинованих мандрівників. Також нові правила торкнутися гостей із країн «помаранчевого» та «червоного» списку.

«Буде посилено контроль для людей, які не пройшли вакцинацію і які приїжджають до Франції, а також для людей із країн, що класифікуються як червоні або помаранчеві», – заявив він.

Зміняться і правила виїзду на заморські території, де для мандрівників встановлять тестовий обов'язок.

Тест на коронавірус необхідно буде представити за менш як 24 години для невакцинованих мандрівників. Тест на антиген або ПЛР-тест потрібно буде надати за 48 годин для вакцинованих осіб.

Нагадаємо, Португалія, яка має один із найвищих у світі показників вакцинації проти Covid-19, оголосила, що відновить деякі обмеження, щоб зупинити сплеск випадків.

Також через сплеск захворюваності на коронавірус Чехія знову запроваджує надзвичайний стан.

Крім того, Словаччина запроваджує жорсткий локдаун на два тижні.

Тим часом Німеччина перетнула позначку у 100 тисяч смертей від коронавірусу.

Як відомо, Ізраїль змінює правила в'їзду в країну.

Як повідомлялося, США із січня пускатимуть лише вакцинованих іноземців.

Також ВООЗ скликає екстрену нараду через новий штам Covid-19.