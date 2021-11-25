Ізраїль змінює правила в'їзду в країну

Ті, хто в'їжджає до Ізраїлю, зможуть обирати між тестом на антиген і ПЛР-тестом

Нові правила діятимуть для громадян Ізраїлю та туристів, які повертаються з-за кордону

Влада Ізраїлю затвердила нове послаблення для туристів та ізраїльтян, які повертаються із закордонних поїздок. Про це повідомляє Newsru.co.il.

Як зазначається, ті, хто в'їжджає до Ізраїлю, зможуть обирати між тестом на антиген, що проводиться за 24 години до вильоту, і ПЛР-тестом, зробленим за 72 години до поїздки.

Варто зазначити, що тест на антиген коштує набагато дешевше за ПЛР-тест.

Ті, хто обрав «швидку перевірку» на антиген, повинні будуть її зробити в сертифікованій лабораторії, результати «домашніх» тестів прийматися не будуть.

Вимога про проведення ПЛР-тесту після приземлення в Ізраїлі залишається чинною. Введення вищевказаних послаблень рекомендували фахівці МОЗ.

До слова, 23 листопада Ізраїль почав Covid-вакцинацію дітей від п’яти років.

Як повідомлялося, в Ізраїлі у 11-річного хлопчика виявили нову мутацію коронавірусу.

Також, в Ізраїлі нещеплений тренер заразив 90 дітей.

До слова, МОЗ дозволив вакцинувати дітей від Covid-19.