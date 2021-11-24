Словаччина запроваджує жорсткий локдаун на два тижні

Локдаун у Словаччині діятиме до 9 грудня

Уряд Словаччини схвалив запровадження двотижневого жорсткого карантину у зв’язку зі зростанням захворюваності на Cоvid-19. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, нові обмеження набувають чинності вже у четвер, 25 листопада. Причиною рішення став найшвидший у світі рівень зростання захворюваності на Cоvid-19, перевантаженість лікарень, а також низький рівень вакцинації населення.

За словами урядовців, заходи передбачають закриття ресторанів та магазинів, які продають другорядні товари. Пересування громадян буде обмежене поїздками за покупками, роботою, школою чи відвідуванням лікаря, а також прогулянками на природі.

При цьому в країні працюватимуть лише магазини першої необхідності.

У вівторок, 23 листопада, у Словаччині вперше з початку пандемії Cоvid-19 було зареєстровано понад 10 тисяч нових добових випадків інфікування. Рівень шпиталізацій сягнув того, що Міністерство охорони здоров'я країни назвало його «критичною точкою», що призвело до обмеження надання інших видів медичної допомоги.

«Ситуація серйозна. Ми опинились тут через те, що (наявних – ред.) заходів не було дотримано», – сказав прем'єр-міністр Едуард Хегер.

Локдаун у Словаччині діятиме до 9 грудня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила адаптивного карантину. Тепер у «жовтому» рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.

Ще Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини.