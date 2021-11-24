США із січня пускатимуть лише вакцинованих іноземців
Нова норма обурила далекобійників, які не хочуть вакцинуватися
Із січня 2022 року США впускатимуть на свою територію лише вакцинованих. Правила стосуватимуться нерезидентів Сполучених Штатів, які перетинають сухопутні кордони, AP news.
Водночас уточнюється, що від початку листопада цю норму запровадили для іноземців, які в’їжджають до Сполучених Штатів з туристичною метою або без нагальної необхідності. Тепер у Білому домі планують запровадити такі обмеження для всіх без виключення іноземців, зокрема тих, хто прибуватиме до США з дуже поважних причин.
Передусім мовиться про водіїв вантажівок, офіційних представників інших країн. Повну вакцинацію від коронавірусу нерезиденти мають пройти станом на 22 січня.
Водночас норми для в’їзду в країну громадян США, а також власників «зелених карт», здійснюватиметься за раніше встановленими правилами.
Попередньо цей крок Білий дім розглянув у жовтні. Таким чином будуть однакові правила щодо перетину кордону для усіх резидентів, адже вже з листопада США впускають на свою територію лише повністю вакцинованих туристів.
Американські громадяни та люди з посвідкою на постійне проживання можуть перетинати кордон незалежно від статусу вакцинації. Проте на них чекають численні перешкоди – такі як тестування.
Незважаючи на те, що дію нових правил відтермінували на два місяці, вантажоперевізники США ним неабияк незадоволені. Норіта Тейлор, представниця Асоціації незалежних водіїв власників і операторів вантажівок, каже, що це змушує досвідчених далекобійників вийти з бізнесу.
Зазначимо, що за даними Центру контролю та профілактики захворювань, близько 47 млн дорослих у США залишаються невакцинованими.
Також нагадаємо, що США 8 листопада відкрили кордони для мандрівників з 30 країн. У країну можуть потрапити лише вакциновані туристи. При цьому щеплення має відбутись препаратами, затвердженими ВООЗ. Заборона на в'їзд тривала близько 20 місяців.