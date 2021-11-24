США із січня пускатимуть лише вакцинованих іноземців

Раніше повну вакцинацію вимагали від туристів, тепер ця вимога торкнеться усіх без винятку мандрівників

Нова норма обурила далекобійників, які не хочуть вакцинуватися

Із січня 2022 року США впускатимуть на свою територію лише вакцинованих. Правила стосуватимуться нерезидентів Сполучених Штатів, які перетинають сухопутні кордони, AP news.

Водночас уточнюється, що від початку листопада цю норму запровадили для іноземців, які в’їжджають до Сполучених Штатів з туристичною метою або без нагальної необхідності. Тепер у Білому домі планують запровадити такі обмеження для всіх без виключення іноземців, зокрема тих, хто прибуватиме до США з дуже поважних причин.

Передусім мовиться про водіїв вантажівок, офіційних представників інших країн. Повну вакцинацію від коронавірусу нерезиденти мають пройти станом на 22 січня.

Водночас норми для в’їзду в країну громадян США, а також власників «зелених карт», здійснюватиметься за раніше встановленими правилами.