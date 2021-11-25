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    Євросоюз може скоротити термін дії Covid-сертифікатів для в'їзду туристів

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    Єврокомісія рекомендує скоротити термін дії сертифікатів вакцинації від Covid-19 до дев&rsquo;яти місяців замість нинішніх 12 - Євросоюз може скоротити термін дії Covid-сертифікатів для в'їзду туристів
    Єврокомісія рекомендує скоротити термін дії сертифікатів вакцинації від Covid-19 до дев’яти місяців замість нинішніх 12
    фото: ЕРА

    Очікується, що туристів для вільного в'їзду до ЄС зобов'яжуть зробити бустерне щеплення через дев’ять місяців після другої дози

    Європейський Союз може скоротити термін дії Covid-сертифікатів з 12 місяців до дев’яти. Про це повідомляє Bloomberg.

    Як пише видання з посиланням на внутрішній документ Єврокомісії, Брюссель запропонує всім країнам-учасницям вільно приймати вакцинованих туристів. У тому числі повністю відкритися з 10 січня для іноземців, які прищепилися схваленими ВООЗ вакцинами.

    Крім того, очікується, що вже сьогодні Єврокомісія рекомендує скоротити термін дії сертифікатів вакцинації від Covid-19 до дев’яти місяців замість нинішніх 12.

    Bloomberg вважає, що таким чином туристів для вільного в'їзду зобов'яжуть зробити бустерне щеплення через дев’ять місяців після другої дози.

    Як повідомлялося, ЄС збирається змінити правила перетину кордону.

    Також уряд України змінив правила карантину та термін дії Covid-сертифікатів.

    Нагадаємо, 18 листопада ЄС оновив «зелений список» країн для подорожей. Україну у перелік безпечних країн не включили.

    Як передбачено у рекомендації Ради, цей список і надалі переглядатиметься кожні два тижні та, залежно від обставин, оновлюватиметься.

    Нагадаємо, 9 листопада Європейський Союз виключив Україну із країн «зеленого списку».

    Втім, ЄС зберігає можливості для подорожей: які країни дозволяють в'їзд українцям.

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    Теги: ЄС Єврокомісія туризм щеплення вакцинація коронавірус
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    Євросоюз може скоротити термін дії Covid-сертифікатів для в'їзду туристів