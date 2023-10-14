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Франція оголосила режим підвищеної терористичної загрози

Діана Гасюк
glavcom.ua
Франція оголосила режим підвищеної терористичної загрози
фото: BFM TV

Макрон повідомив, що силові структури завадили спробі теракту «в іншому регіоні»

Після терористичної атаки в місті Аррас, де був вбитий вчитель у школі, Франція оголосила про підвищений рівень терористичної загрози у країні. Про це повідомляє Le Figaro.
 
Президент Франції Еммануель Макрон, після відвідин міста Аррас, провів невідкладне засідання національної безпеки. Як результат, Париж встановив «критичний терористичний рівень«.

Слід відзначити, що після атаки правоохоронці затримали 8 осіб. Нападника допитують. Макрон також повідомив, що силові структури завадили спробі теракту «в іншому регіоні».

Нагадаємо,13 жовтня 20-річний чеченець, уродженець Росії з ножем напав на школу в місті Аррас на півночі Франції, убивши вчителя з літератури та поранивши ще двох людей. Його затримала поліція.

Національна антитерористична прокуратура відкрила розслідування за пунктами «вбивства у зв’язку з терористичною організацією», «замаху на вбивство у зв’язку з терористичною організацією» та «об'єднання злочинців-терористів з метою підготовки злочинів проти народу».

 

 

 
 

Теги: прокуратура Франція Париж вбивство розслідування Еммануель Макрон поліція вчитель

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