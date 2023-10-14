Франція оголосила режим підвищеної терористичної загрози

Макрон повідомив, що силові структури завадили спробі теракту «в іншому регіоні»

Після терористичної атаки в місті Аррас, де був вбитий вчитель у школі, Франція оголосила про підвищений рівень терористичної загрози у країні. Про це повідомляє Le Figaro.



Президент Франції Еммануель Макрон, після відвідин міста Аррас, провів невідкладне засідання національної безпеки. Як результат, Париж встановив «критичний терористичний рівень«.

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Слід відзначити, що після атаки правоохоронці затримали 8 осіб. Нападника допитують. Макрон також повідомив, що силові структури завадили спробі теракту «в іншому регіоні».

Нагадаємо,13 жовтня 20-річний чеченець, уродженець Росії з ножем напав на школу в місті Аррас на півночі Франції, убивши вчителя з літератури та поранивши ще двох людей. Його затримала поліція.

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Національна антитерористична прокуратура відкрила розслідування за пунктами «вбивства у зв’язку з терористичною організацією», «замаху на вбивство у зв’язку з терористичною організацією» та «об'єднання злочинців-терористів з метою підготовки злочинів проти народу».



