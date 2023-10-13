Франція заборонила протести на підтримку палестинців
ХАМАС після початку палестино-ізраїльського конфлікту закликав увесь мусульманський світ провести акції на підтримку палестинців
У Парижі 12 жовтня заборонили дві демонстрації на підтримку палестинців через побоювання заворушень. Французька поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати заборонений мітинг на підтримку палестинського народу. Про це повідомляє Reuters.
Раніше міністр внутрішніх справ Макрона заборонив пропалестинські протести, заявивши, що вони «ймовірно призведуть до порушення громадського порядку».
«Франція – будинок для однієї з найбільших у Європі популяцій мусульман і євреїв, і конфлікти на Близькому Сході можуть спричинити напруженість у країні, чого, за словами глави МВС Жеральда Дарманена, влада прагне уникнути», – йдеться у повідомленні.
ХАМАС після початку палестино-ізраїльського конфлікту закликав увесь мусульманський світ провести 13 жовтня акції на підтримку палестинців.
Нагадаємо, у багатьох країнах світу відбулися демонстрації прихильників ХАМАСу. Зокрема, антиізраїльські мітинги пройшли в Британії, Канаді, США, Німеччині тощо.
До слова, у Німеччині 8 жовтня, напередодні мітингу на знак солідарності з Ізраїлем, який став жертвою нападу бойовиків палестинського руху ХАМАС, в берлінському районі Нойкельн, де проживають здебільшого мігранти, пройшла низка антиізраїльських мітингів на підтримку ХАМАС.
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