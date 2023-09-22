У військкоматі Львівської області викрито корупційну схему

Жінка за гроші обіцяла посприяти в ухилення від мобілізації

Співробітницю військкомату спіймали на хабарі

У Львівські області затримали співробітницю районного військкомату, яка допомагала ухилятися від мобілізації за гроші. Про це повідомили в Львівському обласному ТЦК та СП на сторінці у Facebook.

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Правоохоронними органами затримано співробітницю одного з районних територіальних центрів комплектування. Вона отримала підозру в отриманні неправомірної вигоди за допомогу у вирішенні питань щодо ухилення від призову під час мобілізації.

«Ми засуджуємо будь-які неправомірні дії військовослужбовців територіальних центрів комплектування, таким не місце у нашій структурі. Всебічно будемо сприяти проведенню розслідування з метою очищення структури територіальних центрів», – заявили у ТЦК.

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Львівський обласний ТЦК засуджує корупцію та обіцяє, що толерувати це ніхто не буде.

Зазначимо, що в Україні ініціювали масштабні перевірки ТЦК та СП після того, як одеського воєнкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Виявилося, що він володіє нерухомістю в Іспанії вартістю 3 млн 700 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці проводять понад 200 одночасних обшуків у військкоматах. Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки. Загалом встановлено 388 осіб відносно яких є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби.

Також ми писали, що СБУ затримала чотирьох військових чиновників, що заробляли на ухилянтах. За гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Вартість таких «послуг» становила до $10 тис. з однієї особи